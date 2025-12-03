5 cách đơn giản kiểm tra sức khỏe phổi

Nín thở 25-30 giây, đi bộ trong 6 phút, thổi bóng bay giúp đánh giá khả năng kiểm soát hơi thở.

Ô nhiễm không khí tác động đến hệ hô hấp, phổi phải chịu đựng gánh nặng lớn để lọc khí độc hại. Lối sống không lành mạnh, hút thuốc lá có thể ảnh hưởng xấu đến phổi. Đánh giá chức năng phổi bằng các phương pháp đơn giản tại nhà cho phép theo dõi khả năng hô hấp, phát hiện sớm những vấn đề tiểm ẩn.

Kiểm tra khả năng nín thở

Bài kiểm tra nín thở giúp đánh giá dung tích phổi, khả năng kiểm soát hơi thở. Bạn hít một hơi thật sâu trước khi cố gắng nín thở. Những người có phổi khỏe mạnh thường có thể nín thở khoảng 25-30 giây. Nếu không thể nín thở quá 15 giây, bạn có thể đến bác sĩ khám.

Thổi bóng bay

Hãy thổi bóng bay bằng một hơi thở liên tục. Người có thể tích phổi tốt có thể thổi phồng bóng lớn hơn 20 cm, người có sức khỏe phổi kém chỉ thổi được bóng 15 cm hoặc ít hơn. Đây là những bài kiểm tra không yêu cầu thiết bị đặc biệt, có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Thực hành thở có kiểm soát, thổi bóng cũng giúp tăng cường cơ phổi.

Bài kiểm tra đi bộ 6 phút

Đi bộ trong 6 phút trên đường phẳng có thể đánh giá chức năng phổi, hoạt động của tim, sức mạnh cơ bắp. Người có chức năng phổi bình thường có thể đi bộ 400-700 m trong quá trình thực hiện. Quãng đường đi bộ ngắn hơn có thể cảnh báo những vấn đề về phổi, tim. Đây là phương pháp đánh giá chức năng phổi ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, những thay đổi về hiệu suất tập thể dục, nồng độ oxy máu. Bạn có thể dùng máy theo dõi nồng độ oxy trong máu khi đi bộ để biết hiệu suất cung cấp oxy cho phổi khi hoạt động thể chất.

Đi bộ trong 6 phút giúp đánh giá chức năng phổi. Ảnh được tạo bởi AI

Leo cầu thang

Hãy leo một tầng cầu thang, sau đó chú ý xem mất bao lâu để hơi thở ổn định lại. Trường hợp mất hơn 30 giây để lấy lại nhịp thở có thể gợi ý phổi không hoạt động tốt như bình thường, triệu chứng cảnh báo dung tích phổi giảm, mắc bệnh hen suyễn, viêm phế quản...

Đánh giá khả năng kiểm soát hơi thở

Bài kiểm tra này tập trung vào khả năng kiểm soát luồng khí - dấu hiệu quan trọng của sức khỏe phổi, đường thở. Bạn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm, đều đặn bằng cách mím môi, tưởng tượng mình đang thổi tắt một ngọn nến, cố gắng giữ luồng khí ổn định trong 8-10 giây. Nếu bạn cảm thấy khó duy trì hơi thở đều đặn trong thời gian này cho thấy khả năng kiểm soát hơi thở yếu. Đây thường là dấu hiệu bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn, đường thở bị thu hẹp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)