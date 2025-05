5 cách đơn giản giảm khó thở

Người khó thở có thể nhâm nhi một tách trà gừng, cà phê đen hoặc thở mím môi để lấy lại bình tĩnh, hơi thở trở về bình thường.

Khó thở hoặc thở gấp có thể gây khó chịu và đau đớn, thường xảy ra sau khi leo cầu thang hoặc cảm lạnh do có chất nhầy trong phổi. Khó thở do nhiều nguyên nhân, có thể tạm thời hoặc kéo dài do mắc bệnh lý. Một số cách tự nhiên dưới đây góp phần giảm khó thở.

Uống cà phê đen

Cà phê chứa caffeine có thể làm giảm độ co thắt của các cơ ở đường thở. Uống cà phê đen có thể tăng cường chức năng phổi, hỗ trợ khắc phục khó thở. Người nhạy cảm với caffeine hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng vì caffeine có thể tương tác, làm giảm tác dụng của một số loại thuốc.

Uống trà gừng

Nhâm nhi nước gừng tươi hoặc trà gừng cũng giúp ích. Gừng có khả năng đẩy lùi khó thở do nhiễm trùng đường hô hấp. Loại thảo mộc phổ biến này còn có đặc tính chống viêm, giúp khắc phục tình trạng viêm phổi. Đun sôi nước một cốc nước rồi cho gừng thái nhỏ, vỏ chanh vào. Vặn nhỏ lửa trong 10 phút, khi hỗn hợp có mùi thơm thì tắt lửa. Lọc bỏ vỏ gừng và vỏ chanh sau đó rót trà vào cốc và thưởng thức.

Mím môi thở dốc

Kỹ thuật thở đơn giản này có tác dụng kiểm soát tình trạng thở khó. Những lần điều hòa hơi thở này làm chậm nhịp thở, tăng cảm giác thở sâu hơn và mang đến nhiều oxy hơn.

Để thực hiện, người tập ngồi xuống sàn hoặc ghế ở tư thế thoải mái, lưng thẳng. Hít vào từ từ bằng mũi từ 4 đến 5 giây. Phình căng bụng, dùng tay cảm nhận vùng bụng nhô lên. Hít không khí vào bụng thay vì hít vào phổi. Bạn mím môi và thở ra trong từ 4 đến 6 giây tiếp theo. Lặp lại động tác này từ 10 đến 20 lần cho đến khi hơi thở trở lại trạng thái bình thường.

Xông hơi

Khó thở khi bị cảm lạnh có thể là do chất nhầy hình thành trong phổi. Xông hơi có khả năng làm loãng chất nhầy, thông thoáng đường thở, từ đó mang đến cảm giác dễ thở hơn.

Khi thực hiện, người bệnh không nên tiếp xúc quá nhiều với hơi nước, nhiệt độ quá cao vì có thể bị bỏng. Người bệnh có thể sử dụng máy xông hơi, ngồi trong phòng xông hơi hoặc hít hơi nước từ bát nước nóng. Thêm tinh dầu hoặc thảo mộc vào nước để tăng hiệu quả vì một số loại tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, giúp phổi khỏe.

Ngồi gần quạt hơn

Không khí mát có thể giảm khó thở. Khi cảm thấy khó chịu và khó thở, hãy ngồi gần quạt. Cảm nhận gió từ quạt xua tan không khí ngột ngạt giúp bình tĩnh lại.

Người bị khó thở kéo dài, không rõ nguyên nhân nên đi khám chuyên khoa. Bởi đây có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm như ung thư phổi. Phát hiện và điều trị bệnh sớm giúp kéo dài tuổi thọ.

Bảo Bảo (Theo Times of India)