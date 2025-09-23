Những bài tập thở trong 5 phút giúp phổi thải độc

Thở mím môi, thở hộp, luân phiên qua mũi giúp loại bỏ chất nhầy trong phổi, tăng lưu lượng oxy và chức năng hô hấp.

Thở bằng cơ hoành

Một trong những cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho phổi là sử dụng cơ hoành đúng cách. Thở cơ hoành giúp loại bỏ không khí cũ ra khỏi phổi và đưa oxy mới vào.

Cách thực hiện:

Ngồi hoặc nằm ở tư thế thoải mái. Đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng. Hít một hơi thật sâu qua mũi, đảm bảo bụng phồng lên trong khi ngực vẫn giữ nguyên. Thở ra từ từ qua miệng, cảm nhận bụng xẹp xuống. Lặp lại trong 5-10 phút mỗi ngày.

Bài tập giúp thải độc phổi, cải thiện lưu lượng oxy, giúp người tập thở dễ dàng hơn theo thời gian.

Thở mím môi

Thở mím môi là kỹ thuật thở đơn giản nhưng hiệu quả hỗ trợ cải thiện chức năng phổi bằng cách kiểm soát luồng khí. Bài tập hữu ích cho những người bị khó thở.

Cách thực hiện:

Hít sâu qua mũi trong khoảng 2 giây. Mím môi lại (giống như sắp huýt sáo). Thở ra chậm rãi qua đôi môi mím chặt trong khoảng 4 giây. Lặp lại trong 5-10 phút, nhất là khi khó thở.

Kỹ thuật này hỗ trợ ngăn không khí kẹt trong phổi, thúc đẩy cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn.

Thở hộp

Kỹ thuật thở này góp phần thải độc, giảm căng thẳng, tăng cường chức năng phổi. Phương pháp này được các vận động viên thực hành để duy trì sự tập trung, kiểm soát.

Cách thực hiện:

Hít vào bằng mũi trong 4 giây. Nín thở trong 4 giây. Thở ra từ từ qua miệng trong 4 giây. Nín thở thêm 4 giây nữa trước khi lặp lại.

Duy trì thực hành bài tập thở này trong 5 phút mỗi ngày hỗ trợ phổi hoạt động tốt, tăng hiệu quả hô hấp.

Khi tập thở, mỗi người nên chọn không gian yên tĩnh, giữ tinh thần thoải mái, lưng thẳng. Ảnh: AI

Thở luân phiên bằng mũi

Kỹ thuật thở cổ xưa này của yoga hỗ trợ làm sạch đường hô hấp, cải thiện chức năng phổi, tạo cảm giác thư giãn và tinh thần minh mẫn.

Cách thực hiện:

Ngồi thoải mái và dùng ngón tay bịt lỗ mũi bên phải. Hít sâu qua lỗ mũi bên trái. Dùng ngón tay áp út bịt lỗ mũi trái, thả lỗ mũi phải ra và thở ra. Hít vào bằng lỗ mũi bên phải, đóng lại và thở ra bằng lỗ mũi bên trái. Lặp lại trong 5-10 phút.

Bài tập thở tống chất nhầy ra khỏi phổi

Đôi khi chất nhầy tích tụ trong phổi, gây khó thở. Bài tập thở này giúp làm sạch chất nhầy và giải độc phổi.

Cách thực hiện:

Ngồi ở tư thế thoải mái và hít thở sâu. Nín thở trong 2-3 giây. Thở ra thật mạnh trong khi phát ra âm thanh "ha" sâu như thể bạn đang làm mờ gương. Lặp lại 3-5 lần để giúp làm loãng chất nhầy trong phổi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)