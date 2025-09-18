U phế quản chèn ép đường thở

Hà NộiAnh Minh, 42 tuổi, ho, khó thở, tầm soát ung thư phổi ghi nhận u trong lòng phế quản kích thước 10x5 mm chèn ép đường thở.

Khối u có cuống làm bít tắc hoàn toàn lòng phế quản thùy dưới phổi phải. Phía dưới khối u có dịch mủ đùn lên cho thấy nguy cơ viêm phế quản phổi do bít tắc. Ảnh chụp cắt lớp vi tính phổi của người bệnh cũng ghi nhận hiện tượng giãn các nhánh phế quản và xẹp một phần nhu mô phổi ở vị trí dưới khối u.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định dùng phương pháp điện cao tần (dòng điện tần số cao) vừa cắt bỏ u vừa đốt cầm máu tại chỗ, tránh chảy máu trong đường thở. Phương pháp nội soi thăm dò kết hợp cắt khối u đường thở hạn chế gây mê nhiều lần, rút ngắn thời gian nằm viện, nhờ đó bệnh nhân hồi phục nhanh và ít đau hơn.

Bác sĩ tư vấn kết quả nội soi phế quản cho anh Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u trung mô phế quản lành tính, chiếm khoảng 1,9% tổng số các khối u phổi. U lành tính những vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hẹp đường thở, viêm phổi tái phát hoặc biến chứng nặng nếu không được phát hiện, xử trí sớm. Khối u nằm trong lòng phế quản, nếu phát triển lớn sẽ chèn ép đường thở, gây viêm phổi, xẹp phổi, dẫn đến suy hô hấp, theo bác sĩ Quyên.

Nội soi phế quản ống mềm kết hợp cắt u bằng điện cao tần. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau điều trị, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện, hết ho, khó thở. Kết quả tái khám ghi nhận sẹo tại vị trí cắt u đã ổn định, không có dấu hiệu tái phát hay biến chứng. Anh Minh sinh hoạt, làm việc bình thường, bỏ hút thuốc lá theo tư vấn của bác sĩ, duy trì thói quen tập luyện hàng ngày.

Theo bác sĩ Quyên, u phế quản lành tính dễ bị bỏ qua do diễn tiến âm thầm, giai đoạn đầu hầu như không có biểu hiện. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh trong các đợt khám tổng quát hoặc qua hình ảnh chụp chiếu vì lý do khác. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể xuất hiện ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực hoặc viêm phổi,

Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần mỗi năm có thể phát hiện sớm bất thường ở phổi, đường thở. Nhóm nguy cơ cao như người hút thuốc lá, thuốc lào, làm việc trong môi trường nhiều bụi, khói hoặc tiếp xúc hóa chất cần được tầm soát bệnh hô hấp thường xuyên. Khi có các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, khó thở, viêm phổi tái phát nhiều lần, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán.

Thu Giang