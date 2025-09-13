Nốt đặc ở phổi có nguy hiểm không?

Tôi chụp CT liều thấp tầm soát phát hiện một nốt đặc nhỏ ở phổi, bác sĩ nói cần theo dõi, có nguy hiểm không? (Thanh Hồng, 55 tuổi).

Trả lời:

Nốt đặc ở phổi là một vùng tổn thương nhỏ trong nhu mô phổi, thường có hình tròn với mật độ đặc cao, tập trung nhiều tế bào, dịch hoặc mô, che khuất hoàn toàn các cấu trúc phổi. Nốt đặc khác với nốt kính mờ ở phổi (ground-glass nodule) là tổn thương có độ đặc thấp hơn, chỉ làm mờ một phần cấu trúc phổi phía sau.

Nốt đặc trong phổi nhỏ, có bờ đều, không sắc nét, thường xuất phát từ nguyên nhân như hạch bạch huyết phì đại, viêm phổi, lao phổi, nấm phổi, dịch nhầy tích tụ, sẹo hoặc xơ hóa, u nang phổi. Nốt đặc trong phổi lớn, có bờ sắc nét, phân thùy, phần đặc rải rác và không đồng nhất thường là ung thư phổi. Một nốt đặc phát triển từ nốt kính mờ trong phổi trước đó cũng thường ác tính, cho thấy sự xuất hiện của thành phần xâm lấn, thường gặp trong ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma).

Trường hợp bạn có nốt đặc nhỏ ở phổi, bác sĩ chỉ định theo dõi nghĩa là chưa có dấu hiệu nghi ngờ ác tính rõ, đã loại trừ dấu hiệu nhiễm trùng hoặc viêm như lao phổi, nấm phổi.

Chụp cắt lớp định kỳ bằng máy CT Somatom Force VB30 để theo dõi nốt đặc ở phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau chu kỳ theo dõi vài tháng đến vài năm, nếu nốt đặc mất ổn định hoặc có thay đổi kích thước, hình dáng, cần sinh thiết hoặc nội soi phế quản để khẳng định bệnh và điều trị. Các nốt phổi vẫn ổn định hoặc giảm kích thước vẫn cần theo dõi thêm. Trong một số trường hợp ở người trẻ, không có bệnh nền, không có yếu tố nguy cơ ung thư, nốt đặc ở phổi có thể tự nhiên biến mất.

Người có nốt đặc ở phổi cần đến bác sĩ khám chuyên khoa hô hấp hoặc ung bướu nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu như ho kéo dài hơn 2-3 tuần, nhất là khi ho ra máu, khó thở tăng dần, đau ngực âm ỉ hoặc đau khi hít sâu, sụt cân không rõ lý do, mệt mỏi nhiều, chán ăn. Người bệnh theo dõi định kỳ giúp bác sĩ chẩn đoán kịp thời, chính xác để can thiệp đúng lúc trong trường hợp nốt đặc ở phổi xuất phát từ tổn thương ác tính nguy hiểm.

ThS.BS Nguyễn Văn Ngân

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội