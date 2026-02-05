Nhiễm giun lươn gây tổn thương phổi

TP HCMÔng Tiến, 57 tuổi, sốt từng đợt, khó thở, ho có đàm, bác sĩ xác định giun lươn tấn công phổi gây viêm.

TS.BS Chu Thị Hà, đơn vị Hô hấp, khoa Nội Tổng hợp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chẩn đoán ông Tiến bị tiền tiểu đường, tăng men gan, viêm, chụp CT tầm soát phổi liều thấp ghi nhận hội chứng Löffler. Đây là một dạng viêm phổi tăng bạch cầu ái toan, thường do nhiễm ký sinh trùng (như giun đũa, giun lươn...), liên quan đến dị ứng thuốc hoặc dị nguyên hô hấp. Ông Tiến làm nghề nông, cai thuốc lá 5 năm, xét nghiệm ký sinh trùng xác định nhiễm giun lươn.

Bác sĩ Hà giải thích hình ảnh chụp CT phổi cho ông Tiến. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hà giải thích nhiễm giun lươn thường gặp ở các vùng khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Ấu trùng giun lươn xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua vết thương hở, trầy xước trên da, sau đó di chuyển theo đường máu đến phổi, xuyên qua phế nang, rồi di chuyển ký sinh tại ruột non. Trong giai đoạn ấu trùng đi qua phổi, người bệnh xuất hiện ho khan, khó thở, thâm nhiễm phổi kèm tăng bạch cầu ái toan. Đây chính là cơ chế gây hội chứng Löffler.

Giun lươn có thể tồn tại trong cơ thể người bệnh lâu dài, khiến bệnh kéo dài nhiều năm mà không cần nhiễm lại từ bên ngoài. Ở người suy giảm miễn dịch, nhiễm giun lươn tiến triển thành hội chứng tăng nhiễm hoặc lan tỏa, gây biến chứng nặng ở phổi, tiêu hóa, nhiễm trùng huyết. Người bệnh có tình trạng tiền tiểu đường, nguy cơ suy giảm miễn dịch nên việc điều trị sớm rất cần thiết. Ông Tiến được điều trị với thuốc kháng sinh và thuốc diệt giun lươn. Sau 3 ngày, tình trạng của ông giảm 70%, hết khò khè, khó thở.

Bác sĩ Hà khuyến cáo người có triệu chứng hô hấp kéo dài, tái lại dù đã điều trị nhiều đợt không nên chủ quan. Khám sức khỏe định kỳ và uống thuốc xổ giun theo khuyến cáo có thể phát hiện sớm các mầm bệnh tiềm ẩn như nhiễm ký sinh trùng, rối loạn miễn dịch, tổn thương phổi không điển hình.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi