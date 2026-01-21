Đồng nhiễm 5 loại vi sinh vật do suy giảm miễn dịch

Hà NộiChị Liên, 42 tuổi, bị suy giảm miễn dịch nặng sau điều trị u lympho, xét nghiệm xác định nhiễm 5 loại virus, vi khuẩn và nấm gây tổn thương phổi.

Chị Liên khó thở, suy hô hấp, được chẩn đoán tổn thương phổi do thuốc điều trị u lympho, dùng corticoid toàn thân kéo dài, thuốc dự phòng nhiễm trùng cơ hội. Sau gần ba tuần điều trị, chị Liên xuất viện nhưng một tuần sau lại mệt, ho đờm trắng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

ThS.BS Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, cho biết chị Liên chưa suy hô hấp nhưng tổn thương phổi rõ, nhiễm khuẩn Haemophilus influenzae, RSV, Rhinovirus, có nấm Pneumocystis jirovecii (PCP) và virus CMV trong máu và dịch phế quản. Chỉ số bạch cầu lympho và bạch cầu tổng giảm sâu, cho thấy chị bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

Nấm PCP thường gặp ở người nhiễm HIV, nhưng chị Liên xét nghiệm HIV âm tính. Tuy nhiên, số lượng T-CD4 chỉ còn 73 tế bào/mm³, rất thấp và tương đương bệnh nhân AIDS giai đoạn nặng (AIDS được xác định khi T-CD4 <200 tế bào/mm³). Bác sĩ Đô giải thích T-CD4 là tế bào lympho T có chức năng nhận diện, cảnh báo tác nhân lạ và kích hoạt các tế bào miễn dịch khác. Khi số lượng T-CD4 suy giảm nghiêm trọng, người bệnh dễ mắc các nhiễm trùng cơ hội nguy hiểm.

"Bệnh nhân này suy giảm miễn dịch điển hình mức độ nặng do suy giảm chức năng tủy xương sau điều trị u lympho", bác sĩ Đô nói.

Xét nghiệm ghi nhận người bệnh đồng nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị phối hợp kháng sinh, thuốc kháng CMV, thuốc đặc hiệu điều trị PCP cho Liên. Sau hai tuần điều trị tích cực, chị Liên không còn ho khạc đờm, xét nghiệm CMV trong máu âm tính. Chị được ngừng thuốc điều trị CMV, chuyển sang liều dự phòng PCP, xuất viện sau 3 tuần.

Một tuần sau tái khám, hình ảnh tổn thương phổi cải thiện khoảng 90% so với thời điểm nhập viện, số lượng bạch cầu tăng trở lại về mức bình thường, tủy xương hồi phục tốt. Chị Liên tiếp tục được điều trị dự phòng PCP lâu dài.

Bác sĩ Đô khuyến cáo bệnh nhân tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh truyền nhiễm, duy trì dự phòng PCP cho đến khi T-CD4 hồi phục trên 200 tế bào/mm³ liên tục trong ít nhất 6 tháng, tái khám định kỳ.

Hà Nhung

*Tên người bệnh đã được thay đổi