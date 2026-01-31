Khó thở, hụt hơi có phải do ung thư phổi không?

Tôi 45 tuổi, hút thuốc lá nhiều năm, 3 tuần qua khó thở, hụt hơi khi leo cầu thang. Đây có phải triệu chứng ung thư phổi không? (Phạm Long, Hải Phòng)

Trả lời:

Khó thở, hụt hơi là tình trạng hô hấp thường gặp, khiến người bệnh thiếu oxy, mệt mỏi, tức ngực và thở khó, hơi thở không đều. Trong một số trường hợp, khó thở là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, thường xuất hiện khi vận động gắng sức như tập thể dục quá mức, leo núi, leo cầu thang. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo của rất nhiều bệnh lý khác nhau chẳng hạn suy tim. Cơ tim bị tổn thương làm ảnh hưởng đến chức năng bơm máu từ tim đến các cơ quan. Chức năng bơm máu bị suy giảm khiến cho máu, chất lỏng bị ứ lại trong mạch máu phổi, cản trở quá trình trao đổi khí tại phổi gây khó thở.

Khó thở, hụt hơi cũng thường gặp ở người hút thuốc lá, nhất là ở người hút lâu năm. Khói thuốc gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp, làm giảm chức năng phổi, cản trở quá trình trao đổi oxy, từ đó khiến người bệnh dễ cảm thấy hụt hơi, thở nông hoặc mệt khi gắng sức nhẹ. Ban đầu, khó thở có thể chỉ xuất hiện khi vận động, nhưng về lâu dài có thể xảy ra ngay cả khi nghỉ ngơi.

Bác sĩ đang đọc và phân tích phim chụp phổi cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư phổi cũng có những triệu chứng khó thở, hụt hơi. Khối u ác tính trong phổi chèn ép đường thở, làm giảm dung tích phổi hoặc gây tràn dịch màng phổi, cản trở quá trình hô hấp, khiến người bệnh khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi. Cảm giác khó thở thường xuất hiện khi giai đoạn bệnh ung thư phổi không còn sớm và hay gặp với khối u ở trung tâm gây hẹp lòng khí quản lớn hoặc do khối hạch trung thất (lồng ngực) chèn ép vào đường thở.

Đôi khi, người bệnh còn có thể xuất hiện tiếng thở khò khè nặng nhọc. Tình trạng này cũng thường đi kèm ho kéo dài, đau tức ngực, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc ho ra máu. Khoảng 90% bệnh nhân mắc ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc lá. Tuy nhiên, chỉ dựa vào tiền sử hút thuốc và triệu chứng khó thở, hụt hơi không khẳng định bạn đã mắc ung thư phổi.

Bạn bị khó thở, hụt hơi kéo dài 3 tuần cần đến bệnh viện để bác sĩ khám, kết hợp chẩn đoán đa chuyên khoa hô hấp, tim mạch để tìm ra nguyên nhân. Bạn cần cho bác sĩ biết về tần suất xuất hiện chứng khó thở, mỗi lần kéo dài bao lâu và mức độ. Bên cạnh khám, bác sĩ chỉ định bạn thực hiện một số kiểm tra nhằm tìm ra nguyên nhân gây bệnh như chụp X-quang ngực và chụp cắt lớp CT phổi liều thấp, điện tâm đồ, xét nghiệm đo xoắn ốc, xét nghiệm máu. Nếu phát hiện khối u, bác sĩ chỉ định sinh thiết và giải phẫu bệnh để khẳng định có phải ung thư phổi hay không.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô

Khoa Hô Hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội