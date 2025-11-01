Nguyên nhân gây khó thở khi đi bộ

Khó thở đi bộ thường có thể do các hoạt động gắng sức bình thường hoặc các bệnh lý như béo phì, hen suyễn, suy tim.

Suy nhược thể chất

Người có lối sống ít vận động hoặc không hoạt động trong một thời gian dài thường mất đi sức bền, suy giảm thể chất. Các cơ hỗ trợ hô hấp không được sử dụng thường xuyên sẽ yếu đi theo thời gian. Khi thực hiện hoạt động nhẹ nhàng như leo cầu thang hoặc đi bộ có thể khiến bạn khó thở. Bạn nên tăng dần hoạt động thể chất, bắt đầu với bài tập ngắn, cường độ thấp giúp phục hồi sức bền, cải thiện hiệu suất hô hấp, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Béo phì

Béo phì được định nghĩa là chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên, gây thêm áp lực lên phổi, tim. Các khối mỡ quanh bụng, ngực hạn chế sự giãn nở của phổi, gây khó thở. BMI tăng cao có liên quan đến việc giảm thể tích phổi.

Béo phì cũng tăng nguy cơ mắc ngưng thở khi ngủ và hội chứng giảm thông khí do béo phì. Kiểm soát cân nặng thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập thể dục thường xuyên, theo dõi y tế có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tổng thể.

Rối loạn lo âu

Khó thở không phải lúc nào cũng do vấn đề thể chất gây ra mà còn có thể bắt nguồn từ rối loạn lo âu. Khi lo lắng hoặc căng thẳng, cơ thể tiết ra adrenaline, làm tăng nhịp tim, nhịp thở ngay cả khi phổi, tim khỏe mạnh. Học các kỹ thuật thư giãn, thực hành thở chánh niệm sẽ kiểm soát chứng khó thở liên quan đến lo âu.

Hen suyễn

Hen suyễn là bệnh lý mạn tính, trong đó đường thở bị viêm, hẹp, khiến không khí khó lưu thông vào và ra khỏi phổi. Triệu chứng thường gặp gồm thở khò khè, ho, nặng hơn khi tập thể dục, tiếp xúc với chất gây dị ứng hoặc thời tiết lạnh. Người bệnh kiểm soát hen suyễn bằng cách sử dụng thuốc xịt giúp giảm viêm, mở đường thở, tránh các tác nhân gây bệnh. Khám sức khỏe định kỳ là điều cần thiết để kiểm soát hen suyễn.

Suy tim

Suy tim xảy ra khi cơ tim không thể bơm đủ tốt để cung cấp máu giàu oxy cho cơ thể. Khó thở có thể xảy ra khi nằm thẳng hoặc trong hoạt động hàng ngày như đi bộ quãng đường ngắn. Các triệu chứng khác gồm mệt mỏi, sưng mắt cá chân hoặc chân, ho dai dẳng.

Đau tim

Đau tim xảy ra khi dòng máu đến một phần của tim bị tắc nghẽn, thường do cục máu đông trong động mạch vành. Điều này ngăn cản oxy đến cơ tim, dẫn đến đau hoặc tức ngực, khó thở, chóng mặt hoặc buồn nôn, nặng hơn khi vận động.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

COPD là bệnh phổi tiến triển, thường do hút thuốc lá lâu năm hoặc tiếp xúc với chất ô nhiễm không khí. Bệnh gây tổn thương phế nang, thu hẹp đường thở, dẫn đến khó thở dai dẳng, ho mạn tính, nhiễm trùng ngực thường xuyên. Bỏ hút thuốc, sử dụng thuốc giãn phế quản, tập thở giúp kiểm soát triệu chứng, cải thiện chức năng phổi.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)