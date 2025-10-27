5 thực phẩm giúp giảm ngưng thở khi ngủ

Quả anh đào

Ăn quả anh đào giúp ngủ ngon nhờ vào hàm lượng melatonin tự nhiên. Tryptophan là axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để tạo ra serotonin và melatonin, trong khi melatonin là loại hormone điều hòa chu kỳ thức - ngủ. Ăn quả anh đào tươi hay uống nước ép đều tốt cho người bị rối loạn giấc ngủ.