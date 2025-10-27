5 thực phẩm giúp giảm ngưng thở khi ngủ

Cá
Cá béo như cá hồi, cá mòi giàu axit béo omega-3. Ăn hai lần cá béo mỗi tuần cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Axit béo omega-3 tốt cho tim mạch, giảm viêm, do đó làm giảm rối loạn chức năng tim, tốt cho đường thở người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ.
Quả anh đào
Ăn quả anh đào giúp ngủ ngon nhờ vào hàm lượng melatonin tự nhiên. Tryptophan là axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để tạo ra serotonin và melatonin, trong khi melatonin là loại hormone điều hòa chu kỳ thức - ngủ. Ăn quả anh đào tươi hay uống nước ép đều tốt cho người bị rối loạn giấc ngủ.
Hạt óc chó
Tryptophan và melatonin trong hạt óc chó góp phần cải thiện chất lượng và hiệu quả giấc ngủ. Mỗi người nên ăn khoảng 40 g hạt óc chó mỗi ngày. Thực phẩm này còn làm giảm buồn ngủ ban ngày cho người trẻ tuổi.
Quả bơ
Ngáy hoặc thở hổn hển khi ngủ có thể là dấu hiệu ngưng thở khi ngủ. Tình trạng này chủ yếu do béo phì, amidan to hoặc thay đổi nội tiết tố. Ăn quả bơ mỗi ngày giúp cải thiện giấc ngủ. Bởi tryptophan, folate, magie, chất xơ và nhiều dưỡng chất khác góp phần thư giãn, ngủ sâu.
Đậu nành
Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, đậu edamame, sữa đậu nành cung cấp nhiều hợp chất như isoflavone, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lượng isoflavone cao có liên quan đến thời lượng và chất lượng giấc ngủ tối ưu.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo