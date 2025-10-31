Bị hen suyễn có nên chơi thể thao?

Tôi bị hen suyễn nhiều năm có thể chơi thể thao không, nếu muốn tập luyện thì cần lưu ý gì? (Quốc Huy, TP HCM)

Trả lời:

Người bệnh hen suyễn vẫn có thể chơi thể thao, miễn là kiểm soát tốt bệnh và lựa chọn hình thức vận động phù hợp. Tập luyện đều đặn giúp tăng cường chức năng hô hấp và sức bền của phổi, giảm tần suất, mức độ nặng của các cơn hen. Vận động còn cải thiện miễn dịch, kiểm soát cân nặng và giảm căng thẳng - các yếu tố có thể làm nặng bệnh hen.

Tuy nhiên, một số môn thể thao cường độ cao gây thở gấp, nhanh (như chạy nước rút, bóng đá, bóng rổ) có thể kích phát cơn hen ở người nhạy cảm. Nguyên nhân là khi vận động mạnh, người bệnh thường thở bằng miệng, khiến không khí lạnh, khô đi thẳng vào đường thở, gây co thắt phế quản, dẫn đến khó thở, ho, nặng ngực.

Bác sĩ Quang Minh khám và nghe phổi cho người bệnh để đánh giá tình trạng hô hấp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên ưu tiên môn thể thao có nhịp thở ổn định, cường độ vừa, giúp phổi hoạt động hiệu quả mà không gây kích ứng quá mức như bơi lội, đi bộ, đạp xe, yoga, cầu lông. Bơi lội trong môi trường ấm, ẩm là môn thể thao tối ưu cho người hen suyễn vì hơi nước giúp làm ấm đường thở, giảm co thắt phế quản.

Trước khi tập, bạn nên khởi động kỹ 10-15 phút, tăng dần cường độ để cơ thể làm quen, và mang theo thuốc xịt cắt cơn để sử dụng khi cần. Người bệnh nên tuân thủ điều trị dự phòng theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự ý ngừng thuốc khi thấy giảm triệu chứng vì dễ tái phát cơn hen. Hãy tránh yếu tố kích phát như khói thuốc, bụi mịn, lông thú, phấn hoa, mùi hương mạnh hoặc tập ngoài trời khi thời tiết lạnh.

Người bị hen nên tái khám định kỳ mỗi 3-6 tháng hoặc sớm hơn nếu có dấu hiệu kiểm soát kém như ho, khò khè, khó thở lặp lại nhiều lần trong tuần, thức giấc ban đêm vì khó thở, phải dùng thuốc xịt cắt cơn thường xuyên, giảm khả năng vận động hoặc có cơn hen cấp cần tăng liều thuốc hay nhập viện. Tại cơ sở chuyên khoa hô hấp, bác sĩ đánh giá mức độ kiểm soát hen, đo chức năng hô hấp, điều chỉnh phác đồ, kết hợp tư vấn vận động và dinh dưỡng phù hợp. Khi được quản lý đúng, người bệnh có thể sinh hoạt và tập luyện thể thao như bình thường.

BS.CKII Ngô Trần Quang Minh

Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8