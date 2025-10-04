Ngã gãy hai tay, xẹp đốt sống

Hà NộiBà Hảo, 75 tuổi, ngã gãy hai cẳng tay, xẹp đốt sống khi dọn nhà sau bão Bualoi, phải bó bột và phẫu thuật bơm xi măng sinh học.

Bà Hảo, cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Tĩnh, bó bột hai cẳng tay, chụp X-quang phát hiện đốt sống D12 ở vị trí chuyển tiếp giữa ngực và thắt lưng bị xẹp gây đau lưng. Gia đình chuyển bà tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ThS.BS Nguyễn Bá Ba, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết chụp cộng hưởng từ MRI ghi nhận phù tủy xương là tổn thương mới, khẳng định nguyên nhân xẹp đốt sống là do cú ngã. Tình trạng xẹp đốt sống của người bệnh không gây chèn ép ống sống, rễ thần kinh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bơm xi măng sinh học để giảm đau đồng thời làm vững cột sống.

Bà Hảo bị loãng xương, được khám sức khỏe tổng thể tim mạch, hô hấp, xét nghiệm công thức máu, chức năng gan thận đủ điều kiện phẫu thuật. Hệ thống máy X-quang di động C-arm chụp ảnh cột sống bệnh nhân lên màn hình tăng sáng, giúp bác sĩ đâm xuyên kim nhỏ qua da tới đúng vị trí tổn thương trên thân đốt sống, không chạm tới ống sống gây tổn thương hoặc lọt xi măng ra ngoài thành xương. Xi măng sinh học polymethylmethacrylate được bơm từ từ bằng kim nhỏ vào thân đốt sống, cho đến khi tràn đều.

Bác sĩ Ba bơm xi măng sinh học với máy C-arm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 3 tiếng phẫu thuật, bà Hảo giảm đau lưng rõ rệt, có thể ngồi dậy tại giường, đứng lên và đi lại, hôm sau được xuất viện.

Bác sĩ Ba lưu ý người già, người loãng xương rất dễ bị gãy xương, xẹp đốt sống sau té ngã do trơn trượt. Trước đây, bệnh nhân phải đeo nẹp ngoài cơ thể và nằm bất động nhiều ngày đợi xương tự liền. Với người già, xương chậm lành, điều này làm tăng nguy cơ loãng xương, loét do tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi, xẹp phổi... Bơm xi măng sinh học hiện là phương pháp điều trị xẹp đốt sống ít xâm lấn, an toàn, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại cho phép bệnh nhân giảm đau rõ rệt, phục hồi ngay lập tức khả năng vận động, ít mất máu và ít biến chứng.

Người bệnh có dấu hiệu xẹp đốt sống sau té ngã như đau lưng dữ dội, đột ngột tại một vùng đốt sống, đau tăng khi ngồi, đứng, đi lại, xoay người, giảm khi nằm nghỉ, xuất hiện tình trạng gù lưng, giảm chiều cao... nên tới đi khám sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Người loãng xương có nguy cơ gãy xương và xẹp đốt sống cao hơn bình thường nên tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ, ăn uống đủ canxi, vitamin D, tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn. Đi giày dép đế mềm, chống trơn trượt, giữ nhà cửa gọn gàng, tránh vướng víu có thể phòng té ngã. Người già, đi đứng không còn vững vàng có thể dùng gậy hoặc khung tập đi để giữ thăng bằng trong sinh hoạt hàng ngày, khi cần lấy đồ vật trên cao nên nhờ người thân giúp đỡ.

Thanh Long

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi