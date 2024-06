Xẹp đốt sống chữa được không?

Mẹ tôi 71 tuổi, bị xẹp đốt sống thắt lưng do loãng xương có chữa được không, điều trị như thế nào, mức độ an toàn ra sao? (Ngọc Hoa, Vũng Tàu)

Trả lời:

Xẹp đốt sống do loãng xương là bệnh rất phổ biến ở người cao tuổi, nhất là người từ 60 tuổi. Trong đó, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh so với nam giới là 8/2, nguyên nhân thường do mãn kinh. Đau và giảm chiều cao là những dấu hiệu thường gặp của xẹp đốt sống. Theo thời gian, mật độ xương trong cơ thể giảm dần, xương từ từ lún xuống, làm người bệnh giảm chiều cao so với ban đầu.

Có nhiều phương pháp điều trị xẹp đốt sống do loãng xương. Đầu tiên, cần giải quyết tình trạng loãng xương, vì đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Loãng xương có thể được kiểm soát bằng thuốc nội khoa và chế độ dinh dưỡng, từ đó cải thiện sự rắn chắc của xương, giúp người bệnh vận động tốt hơn.

Trường hợp nhẹ và trung bình có thể điều trị bằng phương pháp bơm xi măng. Bác sĩ đưa hỗn hợp xi măng lỏng vào vị trí đốt sống bị xẹp, tái tạo chiều cao và đảm bảo độ vững chắc cho đốt sống đó.

Nhằm gia tăng hiệu quả điều trị xẹp đốt sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM còn ứng dụng hệ thống Tripod-fix. Đây là sự kết hợp giữa phương pháp bơm xi măng thông thường và bơm xi măng bằng bóng. Với thiết bị này, xi măng được đưa vào trong thân sống len lỏi khắp các cấu trúc xương, giúp đốt sống bị xẹp đạt được độ vững tốt nhất. Đây là thủ thuật nhẹ nhàng, giảm đau hiệu quả và phục hồi nhanh chóng cho người bệnh.

Tuy nhiên, trường hợp nặng hơn, xẹp đốt sống nhiều, gù đốt sống... không thể điều trị bằng bơm xi măng. Phương pháp này có thể làm cho tình trạng xẹp tiến triển, thậm chí gây lồi cột xi măng, vỡ mặt sau đốt sống, chèn ép thần kinh dẫn đến liệt. Lúc này, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp cố định cột sống bằng vít kết hợp với bơm xi măng qua thân vít.

Đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, chỉ mở một đường rất nhỏ khoảng 1,5 cm để đưa dụng cụ vào tiếp cận đốt sống bị xẹp. Nhờ đó, sau phẫu thuật, người bệnh ít đau và có thể sớm tập vật lý trị liệu. Vận động sớm không chỉ giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi mà còn ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các biến chứng do nằm lâu, thường gặp ở người cao tuổi như loét tì đè, thuyên tắc mạch chi, mạch phổi... có thể đe dọa tính mạng.

Toàn bộ các thao tác trong quá trình phẫu thuật như xác định vị trí tổn thương, đường đi của kim bơm xi măng, vị trí bắt vít... đều được thực hiện dưới sự giám sát của hệ thống máy chụp X-quang liên tục C-Arm. Người bệnh được đảm bảo an toàn tối đa, tránh tổn thương cho các đốt thần kinh và đạt được độ vững mong muốn.

Bạn nên đưa mẹ đến gặp bác sĩ để đánh giá mức độ xẹp đốt sống, có phương pháp điều trị thích hợp.

BS.CKI Trần Xuân Anh

Trưởng khoa Cột sống, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM