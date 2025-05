Gãy nát xương đùi sau cú ngã

TP HCMBà Thư, 64 tuổi, loãng xương nặng, ngã khiến xương đùi phải gãy nát, khớp gối biến dạng.

Bà Thư được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu trong tình trạng chân phải gãy gập ngoặt hẳn ra sau, đau dữ dội. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy gãy nát đầu dưới xương đùi, gãy liên cầu xương đùi, biến dạng toàn bộ vùng đùi gối.

ThS.BS Hồ Đức Lộc, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết ngoài tác động lực do ngã, loãng xương là thủ phạm tiềm ẩn khiến xương người bệnh vỡ nát khi xảy ra chấn thương. Chỉ số đo mật độ loãng xương toàn thân của bà Thư -2,9 tức là rất nặng (dưới -2,5 là loãng xương nặng).

Xương gãy có nguy cơ làm tổn thương mạch khoeo, mạch máu chính chịu trách nhiệm cung cấp máu nuôi từ đùi xuống bàn chân. Tuy nhiên, vùng đùi sưng to nên không thể siêu âm Doppler để đánh giá chính xác tình trạng mạch máu. "Người bệnh đối mặt nguy cơ chảy máu ồ ạt, tắc mạch dẫn đến hoại tử chi hoặc sốc mất máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào", bác sĩ Lộc nói, thêm rằng cần can thiệp sớm, tránh tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật đặt nẹp kết hợp xương ngay sau khi nhập viện theo chương trình "Cấp cứu gãy xương 24-48 giờ". Êkíp phẫu thuật hội chẩn với khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, lên phương án phẫu thuật kết hợp xử lý mạch máu trong trường hợp khẩn cấp.

Chụp CT cho thấy vùng đầu dưới xương đùi của người bệnh bị gãy nát, biến dạng khớp gối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Lộc cho biết đối với những trường hợp gãy xương đùi thông thường, người bệnh chỉ cần đặt một nẹp bên ngoài. Tuy nhiên, đầu dưới xương đùi của bà Thư đã bị thay đổi hoàn toàn các đặc điểm và cấu trúc. Bác sĩ phải sử dụng hình ảnh CT để dựng mô hình 3D toàn bộ vùng đùi - gối bị gãy, giúp xác định chính xác vị trí các mảnh xương vỡ và phương án cố định xương.

15 vít và 2 nẹp (trong và ngoài xương) được dùng để cố định các mảnh xương và phục hồi cấu trúc giải phẫu gần như ban đầu, giúp xương vững chắc hơn, ngăn tình trạng các mảnh vỡ xương rơi ra. Nhờ đó, người bệnh có thể sớm vận động trở lại, tránh được nguy cơ cứng khớp, huyết khối.

Người bệnh bị loãng xương nặng nên trong quá trình phẫu thuật, các thao tác được thực hiện nhẹ nhàng và cẩn trọng tránh làm xương gãy thêm. Mạch khoeo may mắn không bị tổn thương, chỉ cần theo dõi sau phẫu thuật cho đến khi xuất viện.

Ca mổ kết thúc thành công sau hơn hai giờ. Bà Thư được tập phục hồi chức năng sớm, có thể đi lại với khung tập đi nhưng không chịu lực trên chân đau, xuất viện sau 5 ngày. Người bệnh được yêu cầu tái khám và truyền loãng xương định kỳ nhằm hỗ trợ xương liền nhanh, ngăn ngừa gãy xương trong tương lai. Bà cũng cần bổ sung dinh dưỡng và vận động đúng cách để tăng mật độ xương, tiên lượng sau 3 tháng có thể đi lại bình thường.

Bác sĩ Lộc mổ kết hợp xương cho bà Thư. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Hiệp hội Loãng xương quốc tế ước tính hàng năm có 37 triệu trường hợp người trên 55 tuổi gãy xương do loãng xương (trung bình 70 trường hợp mỗi phút). Bác sĩ Lộc cho hay loãng xương là bệnh lý diễn tiến âm thầm nhưng rất nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi, làm suy giảm mật độ xương, xương trở nên giòn, xốp, dễ gãy hơn dù chỉ với những tác động lực rất nhẹ. Gãy xương ở người cao tuổi không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tàn phế, thuyên tắc phổi, viêm phổi, tử vong... do giới hạn khả năng vận động. Do đó, khi xảy ra chấn thương ở người cao tuổi, nhất là gãy xương, người bệnh cần nhanh chóng đến các bệnh viện chuyên khoa để được can thiệp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với chương trình "Cấp cứu gãy xương 24-48 giờ", người bệnh được điều trị trong thời gian "vàng", giảm đau nhanh, xuất viện sớm, đẩy nhanh tốc độ phục hồi, ngăn ngừa biến chứng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phi Hồng