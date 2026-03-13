Mẹo vượt qua cơn buồn ngủ buổi chiều

Đi dạo, uống nước hoặc một cốc trà xanh, luân phiên đứng và ngồi khi làm việc, góp phần tăng cảm giác tỉnh táo, bớt buồn ngủ sau bữa trưa.

Cơ thể không được thiết kế để tỉnh táo và làm việc hiệu quả 8 tiếng liên tục. Nồng độ cortisol dao động trong ngày khiến nhiều người dễ uể oải vào buổi chiều, nhất là sau bữa ăn no hoặc nhiều carbohydrate. Tình trạng này có thể làm giảm hiệu quả học tập, làm việc và ảnh hưởng nhịp sinh học. Dưới đây là một số mẹo giúp giảm buồn ngủ buổi chiều.

Đi dạo để máu lưu thông tốt hơn, ngay cả khi chỉ đi bộ quanh tòa nhà hoặc văn phòng làm việc. Nếu được, bạn nên đi ra ngoài thiên nhiên để hít thở, thay đổi khung cảnh, lấy lại năng lượng.

Thực hiện các bài tập giãn cơ như yoga có thể giúp tăng cường năng lượng. Những chuyển động chậm rãi kết hợp hơi thở sâu hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn và giúp giải tỏa căng thẳng tích tụ trong cơ thể. Bạn không cần phải nằm xuống sàn, chỉ cần rời khỏi bàn làm việc, đứng lên thực hiện vài động tác xoay cổ, xoay vai hoặc gập người sang bên kết hợp hít thở cũng giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

Uống đủ nước có thể giảm mệt mỏi bằng cách vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp và nhịp tim. Cơ thể cần nước để hoạt động hiệu quả, khi thiếu nước, các chức năng sẽ chậm lại, khiến bạn dễ mất năng lượng, buồn ngủ và uể oải.

Nhấm nháp trà xanh bổ sung một lượng caffeine có lợi cho cơ thể, tạo cảm giác tỉnh táo, tập trung. Trà xanh chứa các hợp chất thực là catechin, có tác dụng tăng cường khả năng chống oxy hóa. Nên uống một ngụm trà trước khi ngủ trưa hoặc sau bữa trưa, không uống sau 16h vì có thể gây mất ngủ.

Nhấm nháp một cốc trà xanh có thể giảm cảm giác buồn ngủ. Ảnh: Bảo Bảo

Rời khỏi công việc 10-20 phút để tâm trí và cơ thể vài phút nghỉ ngơi. Cách này giúp bạn tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn khi quay trở lại bởi mệt mỏi, buồn ngủ là cách cơ thể báo hiệu cần được nghỉ ngơi.

Mở rèm cửa để đón ánh sáng mặt trời báo hiệu cho não rằng đã đến ban ngày, từ đó giảm cảm giác buồn ngủ. Cơ thể dựa vào tín hiệu ánh sáng để điều chỉnh thời điểm thức dậy và đi ngủ. Nếu không thể tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, bạn có thể dùng đèn có ánh sáng vàng để tăng sự tỉnh táo và tập trung.

Luân phiên đứng và ngồi khi làm việc sau 60 phút giúp đảm bảo công việc, hỗ trợ cơ thể và máu lưu thông tốt hơn. Đây cũng là cách kích thích não bộ giảm buồn ngủ, đốt năng lượng.

Ăn trưa nhẹ nhàng nhưng đủ các nhóm chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể, tránh sự thiếu hụt năng lượng vào buổi chiều. Nên ưu tiên bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ và một lượng protein nạc lành mạnh từ cá hồi, thịt gà không da, trứng hoặc thịt nạc, sữa chua. Khi buồn ngủ, bạn có thể nhâm nhi một miếng trái cây hoặc rau củ giòn, thạch rau câu hoặc đồ ăn ít đường, ít calo để bổ sung năng lượng, giảm uể oải.

Ngủ một giấc ngắn khoảng 15-20 phút để cơ thể có thời gian phục hồi, sảng khoái, tránh buồn ngủ vào buổi chiều. Cố gắng ngủ trưa trước 15h để không làm ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ ban đêm.

Bật nhạc sôi động giúp tinh thần phấn chấn hơn và đánh thức cơ thể. Âm nhạc kích thích não bộ giải phóng dopamine - hormone tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu, giảm cảm giác buồn ngủ.

Anh Chi (Theo WebMD)