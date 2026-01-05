4 quả dễ gây mất ngủ nên hạn chế ăn buổi tối

Cacao chứa caffeine và theobromine, có thể ức chế adenosine - chất gây buồn ngủ - từ đó làm tăng tỉnh táo và gây khó ngủ ở một số người nếu dùng gần giờ đi ngủ. Vì vậy, nên hạn chế cacao và các sản phẩm từ cacao vào buổi tối, nhất là người nhạy cảm với chất kích thích.