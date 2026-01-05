4 quả dễ gây mất ngủ nên hạn chế ăn buổi tối

Cà chua chứa một lượng nhỏ tyramine và có tính axit, có thể gây ợ nóng hoặc khó chịu tiêu hóa, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ ở một số người. Dù cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng hãy hạn chế quả này vài giờ trước khi đi ngủ, nhất là các món sốt hoặc ướp gia vị.
Cà chua chứa một lượng nhỏ tyramine và có tính axit, có thể gây ợ nóng hoặc khó chịu tiêu hóa, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ ở một số người. Dù cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng hãy hạn chế quả này vài giờ trước khi đi ngủ, nhất là các món sốt hoặc ướp gia vị.
Cam thuộc họ cam quýt, giàu axit citric, có thể kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng nguy cơ đầy bụng, trào ngược hoặc ợ nóng ở một số người, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Do đó, nên ăn cam vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để hạn chế các triệu chứng này.
Cam thuộc họ cam quýt, giàu axit citric, có thể kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng nguy cơ đầy bụng, trào ngược hoặc ợ nóng ở một số người, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Do đó, nên ăn cam vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để hạn chế các triệu chứng này.
Sầu riêng chứa nhiều đường và năng lượng, ăn nhiều vào buổi tối có thể làm đường huyết tăng nhanh, đặc biệt ở người có rối loạn chuyển hóa, từ đó gây mệt mỏi hoặc tiểu đêm. Hàm lượng chất xơ và chất béo cao khiến sầu riêng dễ gây đầy bụng, khó tiêu nếu ăn gần giờ ngủ.
Sầu riêng chứa nhiều đường và năng lượng, ăn nhiều vào buổi tối có thể làm đường huyết tăng nhanh, đặc biệt ở người có rối loạn chuyển hóa, từ đó gây mệt mỏi hoặc tiểu đêm. Hàm lượng chất xơ và chất béo cao khiến sầu riêng dễ gây đầy bụng, khó tiêu nếu ăn gần giờ ngủ.
Cacao chứa caffeine và theobromine, có thể ức chế adenosine - chất gây buồn ngủ - từ đó làm tăng tỉnh táo và gây khó ngủ ở một số người nếu dùng gần giờ đi ngủ. Vì vậy, nên hạn chế cacao và các sản phẩm từ cacao vào buổi tối, nhất là người nhạy cảm với chất kích thích.
Cacao chứa caffeine và theobromine, có thể ức chế adenosine - chất gây buồn ngủ - từ đó làm tăng tỉnh táo và gây khó ngủ ở một số người nếu dùng gần giờ đi ngủ. Vì vậy, nên hạn chế cacao và các sản phẩm từ cacao vào buổi tối, nhất là người nhạy cảm với chất kích thích.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, AI