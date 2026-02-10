Cách giảm buồn ngủ, mệt mỏi do áp lực cuối năm

Nghỉ giải lao giữa giờ làm việc, uống cà phê, hít thở không khí trong lành và tập thể dục giúp tăng năng lượng, tỉnh táo hơn.

Dịp cuối năm, áp lực công việc, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị Tết có thể khiến nhiều người mệt mỏi, thiếu năng lượng, dẫn đến buồn ngủ ban ngày và giảm hiệu suất làm việc. Một số mẹo thay đổi lối sống dưới đây có thể giúp ích.

Ngủ đủ giấc: Cách hiệu quả để hạn chế buồn ngủ ban ngày là ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ hoặc trằn trọc kéo dài khiến não mệt mỏi, suy giảm năng lượng và tăng nguy cơ viêm. Dù cuối năm bận rộn, mọi người vẫn nên duy trì ngủ 7-8 giờ mỗi đêm. Phòng ngủ cần yên tĩnh, ánh sáng dịu và hạn chế tiếp xúc ánh sáng xanh vào buổi tối để nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Nghỉ giải lao thường xuyên: Làm việc liên tục với một nhiệm vụ trong thời gian dài dễ dẫn đến mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hiệu suất. Để hạn chế tình trạng này, nên xen kẽ các quãng nghỉ ngắn sau mỗi 1-2 giờ làm việc. Đứng dậy đi lại, duỗi chân tay, ăn nhẹ hoặc uống nước giúp cơ thể duy trì năng lượng và tinh thần tỉnh táo hơn.

Uống cà phê: Caffeine giúp tăng tỉnh táo và khả năng tập trung khi cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, để tránh bồn chồn, tim đập nhanh và các tác dụng phụ khác, nên sử dụng có chừng mực, giãn cách thời gian uống và không quá ba cốc cà phê mỗi ngày (tương đương tối đa 400 mg caffeine). Ưu tiên cà phê nguyên chất, hạn chế thêm đường hoặc chất tạo ngọt.

Cà phê chứa caffein giúp tỉnh táo, tăng năng lượng. Ảnh: Anh Chi

Hít thở không khí trong lành và ánh sáng mặt trời: Ngồi dưới ánh sáng xanh liên tục có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng và dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày. Do đó, mỗi người nên tranh thủ đi bộ buổi sáng để hít thở không khí, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ánh sáng giúp duy trì nhịp sinh học tự nhiên, có thể ngăn buồn ngủ.

Ngủ trưa: Giấc ngủ ngắn 10-20 phút buổi trưa giúp ích cho việc cải thiện trí nhớ, tăng cường chất lượng học tập, làm việc.

Tập thể dục, vận động: Ngồi lâu trong phòng họp, lái xe đường dài hoặc làm việc hàng giờ tại bàn dễ gây buồn ngủ, mệt mỏi, ảnh hưởng tâm trạng. Vận động nhẹ là cách tự nhiên giúp cải thiện tình trạng này. Hoạt động thể chất kích hoạt ty thể trong tế bào cơ, chuyển hóa glucose thành năng lượng hiệu quả hơn đồng thời kích thích cơ thể sản sinh endorphin - hormone tạo cảm giác dễ chịu, từ đó nâng cao sự tỉnh táo và khả năng tập trung.

Giữ môi trường làm việc mát mẻ: Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh có thể làm tăng cảm giác buồn ngủ và giảm khả năng tập trung. Sự thay đổi nhiệt độ ảnh hưởng đến nhịp tim, nhịp thở khiến cơ thể tiêu hao năng lượng nhanh hơn và làm chậm quá trình truyền tín hiệu thần kinh trong não. Duy trì không gian làm việc thông thoáng, mát mẻ, nhiệt độ vừa phải tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ hiệu suất làm việc.

Anh Chi (Theo Very Well Health)