7 mẹo tự nhiên giúp tăng khả năng tập trung

Ngủ đủ giấc, hít thở sâu, nghe một bài nhạc hoặc đi lại 5-10 phút giúp não thư giãn, tập trung hơn.

Mất hoặc khó tập trung là tình trạng thường gặp, xảy ra ở mọi lứa tuổi. Người lớn hay trẻ em đều có thể trải qua khoảng thời gian phân tâm, khó giải quyết nhiệm vụ đặt ra khiến chất lượng học tập, công việc giảm sút. Một số mẹo dưới đây góp phần làm tăng khả năng tập trung.

Ngủ đủ giấc

Não bộ mệt mỏi thường dễ bị phân tâm hơn bình thường. Giấc ngủ là thời gian để não nghỉ ngơi, thiết lập lại, nạp năng lượng sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Do đó, để khả năng tập trung cao, người lớn nên ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm. Trẻ em cần ngủ nhiều hơn người lớn, nên đảm bảo giấc ngủ khoảng 8-9 tiếng mỗi đêm giúp tránh kiệt sức, mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Nạp năng lượng cho não

Não bộ cần năng lượng để hoạt động lâu dài. Cơn đói bụng giữa giờ làm việc, học tập làm gián đoạn khả năng tập trung, gây mệt mỏi và khó chịu. Để tăng cường khả năng tập trung, bạn nên chuẩn bị các bữa ăn nhẹ xen kẽ bữa chính. Ưu tiên thực phẩm giàu protein nạc và chất xơ như hạt, trứng, yến mạch, trái cây, sữa chua, quả mọng góp phần tăng cường sự tập trung và trí nhớ.

Các loại hạt tốt cho não. Ảnh: Bảo Bảo

Chia nhiệm vụ thành các phần nhỏ

Thay vì tập trung từ 8h đến 11h để giải quyết công việc, bạn nên chia nhỏ từng nhiệm vụ với từng khoảng thời gian cố định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy dành 10-15 phút giải lao để không tạo căng thẳng cho não.

Tránh tác nhân có thể gây phân tâm

Để tập trung tối đa khi làm việc, học tập, người lớn cần chuẩn bị không gian đủ ánh sáng, nhiệt độ vừa phải, yên tĩnh và không có tivi, ít tiếng ồn. Đặt điện thoại ở chế độ yên lặng. Không để đồ chơi gần khu vực học tập của trẻ giúp giảm phân tâm.

Đi lại xung quanh

Vận động là một trong những cách góp phần cải thiện khả năng tập trung. Nhiều người, nhất là trẻ em, không thể ngồi yên hàng giờ liền, do đó, nên chia ra làm nhiều đợt vận động ngắn để hỗ trợ giải phóng năng lượng và khởi động lại não bộ. Bạn có thể nhảy, duỗi người, khiêu vũ hoặc chạy quanh 5-10 phút.

Thực hành chánh niệm

Một số động tác đơn giản như hít thở sâu, đếm chậm hay nghe một bài nhạc nhẹ hỗ trợ xoa dịu tâm trí, tăng khả năng tập trung và có lợi cho não bộ. Bạn cũng có thể chơi xếp hình hoặc các trò sáng tạo để bình tĩnh hơn, cải thiện khả năng tập trung lâu dài.

Hạn chế tivi, điện thoại

Nên sử dụng tivi, điện thoại, máy tính cho công việc và hạn chế sau giờ học tập, làm việc. Không nên lướt điện thoại, xem phim hàng giờ liền vì dành quá nhiều thời gian sử dụng màn hình có thể kích thích liên tục, gây phân tâm và giảm khả năng xử lý thông tin của não bộ, mất tập trung.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)