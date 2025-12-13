Mẹo giảm hôi miệng sau khi ăn hành tây, tỏi

Ăn cam hoặc chanh, nhai bạc hà, sử dụng nước súc miệng có chứa kẽm hoặc clo dioxide giúp trung hòa mùi hôi, hơi thở thơm mát hơn.

Tỏi và hành tây chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng tăng cường miễn dịch, chống viêm, tăng hương vị món ăn. Song, chúng chứa các hợp chất lưu huỳnh, allicin, allyl methyl sulfide tồn tại trong miệng, mồ hôi, khiến hơi thở có mùi. Dưới đây là những cách giúp hơi thở thơm tho sau khi ăn những thực phẩm này.

Dùng chỉ nha khoa, cạo lưỡi

Hãy đánh răng, dùng chỉ nha khoa, cạo lưỡi nhẹ nhàng sau bữa ăn. Bởi mặt sau của lưỡi chứa các vi khuẩn, mảnh vụn thức ăn còn sót lại, tích tụ lưu huỳnh.

Nhai húng quế, bạc hà

Các loại thảo mộc như mùi tây, bạc hà, húng quế, ngò chứa tinh dầu tự nhiên giúp trung hòa hợp chất lưu huỳnh, hoạt động như chất khử mùi và kẹo bạc hà tự nhiên. Chất polyphenol trong những loại thảo dược này phân hủy những chất hóa học gây mùi trước khi chúng khiến hơi thở trở nên khó chịu.

Nhấp một ngụm trà xanh, trà đen

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là catechin) giúp chống lại vi khuẩn, mùi hôi. Trà đen chứa polyphenol có tác dụng phân hủy hợp chất lưu huỳnh, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng. Mỗi người nên sử dụng đồ uống ấm, không thêm đường bổ sung.

Ngậm một miếng chanh

Các loại trái cây họ cam quýt như chanh, tắc làm tăng sản xuất nước bọt, làm sạch miệng. Axit trong thực phẩm cũng cản trở vi khuẩn gây hôi miệng. Vắt một ít nước cốt chanh vào nước rồi súc miệng hoặc ngậm một miếng chanh nhỏ sau bữa ăn giúp hơi thở thơm mát hơn.

Sử dụng nước súc miệng có kẽm hoặc clo dioxide

Không phải tất cả nước súc miệng đều giống nhau. Những sản phẩm chứa kẽm gluconat, clo dioxit hoặc cetylpyridinium clorua có thể trung hòa các hợp chất gây mùi.

Nhai kẹo cao su không đường cũng là cách giúp hơi thở thơm tho. Bạn nên chọn kẹo có xylitol - chất làm ngọt tự nhiên, giảm vi khuẩn trong miệng. Xylitol có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, tăng tiết nước bọt tự nhiên.

Miệng khô tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây hôi miệng. Hãy uống một cốc nước đầy ngay sau bữa ăn để rửa trôi thức ăn thừa, vi khuẩn. Uống từng ngụm nhỏ trong vài giờ tiếp theo để cơ thể xử lý các hợp chất gây mùi.

Hôi miệng kéo dài dai dẳng dù đã vệ sinh kỹ, kèm dấu hiệu như nướu sưng đỏ, chảy máu, đau nhức răng, có mủ hoặc hơi thở có mùi lạ như mùi amoniac là tình trạng bất thường. Các triệu chứng này có thể cảnh báo suy thận, tiểu đường, bệnh gan, ung thư vòm họng, viêm amidan, viêm xoang hoặc các vấn đề tiêu hóa mạn tính.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)