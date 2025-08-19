Ba lý do ít ngờ gây hôi miệng

Ăn thực phẩm có lưu huỳnh, mắc chứng không dung nạp thực phẩm, rối loạn tiêu hóa làm tăng nguy cơ hôi miệng.

Ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng lưu huỳnh cao

Một số loại thực phẩm chứa lưu huỳnh có thể gây ra hôi miệng. Nguyên nhân là do các hợp chất lưu huỳnh được giải phóng trong quá trình tiêu hóa, hấp thụ vào máu. Sau đó, chúng được thải ra ngoài qua hơi thở, mồ hôi, gây ra mùi hôi. Vi khuẩn trong miệng cũng có thể phân hủy protein, giải phóng các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi, góp phần khiến hơi thở có mùi. Những loại rau như súp lơ, bông cải xanh, bắp cải, trứng, giăm bông, thịt bò, thịt gà, cá... giàu lưu huỳnh.

Để giảm hơi thở có mùi, mỗi người nên đánh răng sau khi ăn, dùng chỉ nha khoa để loại bỏ những mảnh vụn thức ăn. Vi khuẩn tích tụ ở các kẽ răng, bề mặt lưỡi cũng dẫn đến mùi khó chịu. Súc miệng bằng baking soda - chất có tác dụng trung hòa axit, tiêu diệt vi khuẩn gây mùi trong miệng. Thực hiện hàng ngày, sau khi chải răng để có hiệu quả.

Uống đủ nước có tác dụng rửa sạch vụn thức ăn, góp phần loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng. Uống ít nước khiến miệng bị khô, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Ăn thực phẩm chứa vitamin C như cam quýt, dưa hấu, dưa chuột... giúp giảm vi khuẩn xấu, phòng tránh viêm lợi để hơi thở dễ chịu. Dưa chuột chứa nhiều nước, kích thích tiết nước bọt để làm sạch miệng, loại bỏ mảng bám thức ăn khiến hơi thở có mùi.

Mắc chứng không dung nạp thực phẩm

Nếu hơi thở nặng mùi và kèm theo các triệu chứng khác như đầy hơi hoặc tiêu chảy sau khi ăn một số món nhất định có thể do mắc chứng không dung nạp thực phẩm. Ví dụ, một số người không thể tiêu hóa hoàn toàn lactose trong các sản phẩm từ sữa hoặc fructose từ trái cây và mật ong. Người không dung nạp lactose hoặc fructose, cơ thể không thể phân hủy hoàn toàn các loại đường này trong ruột non. Không dung nạp lactose hoặc fructose không có nghĩa là bạn phải tránh hoàn toàn sữa hoặc trái cây. Ưu tiên thực phẩm ít lactose như sữa chua hoặc phô mai cứng hoặc món không chứa chất dinh dưỡng này.

Rối loạn tiêu hóa

Đầy hơi, chướng bụng là những triệu chứng phổ biến của một số rối loạn tiêu hóa như bệnh celiac, bệnh viêm ruột (IBD). Người mắc chứng này có thể nhận thấy hơi thở có mùi hôi do những thay đổi bất lợi trong hệ vi khuẩn đường ruột. Một người khi thấy hơi thở có mùi hôi kèm triệu chứng khác như đầy hơi, tiêu chảy, sụt cân, mệt mỏi nên đến bác sĩ khám để tìm nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn như bệnh celiac, viêm ruột hoặc nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)