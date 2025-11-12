5 thực phẩm thường gặp gây hôi miệng cần tránh

Hành tây

Hành tây rất giàu hợp chất lưu huỳnh. Khi ăn, các hợp chất này được tiêu hóa, hấp thụ vào máu, sau đó được thải ra ngoài qua hơi thở và mồ hôi, gây ra mùi khó chịu kéo dài. Mùi hôi này tồn tại ngay cả khi đã vệ sinh miệng kỹ.