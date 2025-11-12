5 thực phẩm thường gặp gây hôi miệng cần tránh

Tỏi
Tỏi chứa allyl methyl sulfide. Đây là hợp chất lưu huỳnh mà cơ thể hấp thụ vào máu, đến phổi và thoát ra ngoài qua hơi thở, gây mùi khó chịu kéo dài ngay cả sau khi đã chải răng.
Tỏi
Tỏi chứa allyl methyl sulfide. Đây là hợp chất lưu huỳnh mà cơ thể hấp thụ vào máu, đến phổi và thoát ra ngoài qua hơi thở, gây mùi khó chịu kéo dài ngay cả sau khi đã chải răng.
Hành tây
Hành tây rất giàu hợp chất lưu huỳnh. Khi ăn, các hợp chất này được tiêu hóa, hấp thụ vào máu, sau đó được thải ra ngoài qua hơi thở và mồ hôi, gây ra mùi khó chịu kéo dài. Mùi hôi này tồn tại ngay cả khi đã vệ sinh miệng kỹ.
Hành tây
Hành tây rất giàu hợp chất lưu huỳnh. Khi ăn, các hợp chất này được tiêu hóa, hấp thụ vào máu, sau đó được thải ra ngoài qua hơi thở và mồ hôi, gây ra mùi khó chịu kéo dài. Mùi hôi này tồn tại ngay cả khi đã vệ sinh miệng kỹ.
Thức ăn cay
Thực phẩm cay có thể kích thích sự phát triển của vi khuẩn trong miệng, gây hôi miệng. Các món ăn cay cũng khiến cơ thể đổ mồ hôi gồm cả tuyến nước bọt. Ăn kèm các món cay với trái cây nhiều chất xơ như táo hoặc lê để làm sạch miệng.
Thức ăn cay
Thực phẩm cay có thể kích thích sự phát triển của vi khuẩn trong miệng, gây hôi miệng. Các món ăn cay cũng khiến cơ thể đổ mồ hôi gồm cả tuyến nước bọt. Ăn kèm các món cay với trái cây nhiều chất xơ như táo hoặc lê để làm sạch miệng.
Đồ uống có đường bổ sung
Uống nước có đường có thể gây hôi miệng vì đường là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, sản sinh axit gây hại men răng, tạo mùi. Nước ngọt có gas còn chứa axit làm khô miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ.
Đồ uống có đường bổ sung
Uống nước có đường có thể gây hôi miệng vì đường là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, sản sinh axit gây hại men răng, tạo mùi. Nước ngọt có gas còn chứa axit làm khô miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ.
Rượu bia
Giống như cà phê, rượu cũng làm khô miệng và giảm tiết nước bọt, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Một số loại rượu cũng chứa đường làm ố lưỡi, răng.
Rượu bia
Giống như cà phê, rượu cũng làm khô miệng và giảm tiết nước bọt, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Một số loại rượu cũng chứa đường làm ố lưỡi, răng.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI