Mẹo bảo vệ hệ hô hấp khi không khí ô nhiễm

Uống đủ nước, bổ sung vitamin C, đeo khẩu trang đúng cách giúp hệ hô hấp giảm tổn thương do không khí ô nhiễm.

Ô nhiễm không khí khiến hít thở khó khăn. Áp dụng một vài mẹo đơn giản dưới đây có thể giảm tác động xấu của khói bụi đến đường thở.

Theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI)

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) cho biết mức độ ô nhiễm không khí và các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe. Nhiều ứng dụng và trang web cung cấp dữ liệu theo thời gian thực. Vào những ngày AQI kém, mỗi người nên hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh phổi.

Đeo khẩu trang đúng cách

Không phải tất cả khẩu trang đều có hiệu quả lọc các hạt nhỏ như nhau. Khẩu trang N95 giúp lọc 95% các hạt có kích thước từ 0,3 micron trở lên. Mỗi người hãy đảm bảo khẩu trang vừa vặn, kín khít các cạnh nhằm ngăn không khí ô nhiễm lọt vào.

Đóng cửa khi không khí ô nhiễm

Để giữ không khí trong nhà sạch hơn, gia đình hãy đóng kín cửa sổ, cửa ra vào, cân nhắc mua máy lọc không khí có bộ lọc HEPA để giảm bụi, các hạt khác trong nhà. Hạn chế sử dụng nến hoặc hương vì chúng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí trong không gian sống.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp duy trì màng phổi khỏe mạnh, mỗi người hãy uống đủ nước trong ngày. Trà thảo mộc, nước chanh ấm là những lựa chọn tốt. Ăn trái cây, rau củ có hàm lượng nước cao như dưa chuột, cam, rau lá xanh cũng rất tốt cho sức khỏe.

Bổ sung vitamin C, chất chống oxy hóa

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, thực phẩm chống viêm góp phần bảo vệ cơ thể khỏi ô nhiễm. Tập trung vào các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt và ớt chuông để tăng cường hệ miễn dịch. Axit béo omega-3 trong cá và hạt lanh cũng có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Rau lá xanh, đậu và các loại hạt cũng là những chất chống viêm tự nhiên. Bữa ăn nên có nhiều màu sắc với rau củ, trái cây theo mùa để bổ sung đủ chất dinh dưỡng.

Kiểm soát bệnh nền

Người mắc bệnh hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc bệnh tim cần kiểm soát triệu chứng tốt. Chất lượng không khí kém có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng này. Người bệnh nên uống thuốc theo chỉ định, tuân thủ kế hoạch điều trị, trao đổi với bác sĩ về cách giữ gìn sức khỏe trong những tháng mùa đông.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)