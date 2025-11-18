Vi khuẩn tụ cầu vàng gây tràn màng dịch phổi

TP HCMÔng Pirone, 58 tuổi, quốc tịch Italy, bất ngờ đau ngực dữ dội, bác sĩ chẩn đoán tụ cầu vàng gây viêm phổi biến chứng tràn dịch màng phổi.

Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Mai Khuê, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vi khuẩn tụ cầu vàng có độc tính cao nên bệnh diễn tiến rất nhanh. Hai ngày trước nhập viện, ông Pirone ho đàm và đau mạn sườn trái tưởng do bệnh đau tim, sau đó bệnh tiến triển nhanh sang viêm phổi cấp tính, không tế bào ác tính.

Hình X-quang cho thấy tràn dịch màng phổi bên trái (trái) và sau điều trị (phải) của ông Pirone. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân mắc các bệnh lý rối loạn nhịp tim, suy tim khá nặng và đang điều trị bằng thuốc. Thông thường, tràn dịch màng phổi, mủ tạo thành ổ khu trú như bệnh nhân này bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật chọc mủ màng phổi. Tuy nhiên, ông Pirone có bệnh nền về tim mạch, ca phẫu thuật được tiên lượng nhiều nguy cơ nên phải điều trị nội khoa.

Sau 20 ngày điều trị tích cực, dịch ở phổi được cải thiện, bệnh nhân xuất viện. Tái khám sau một tuần, ông hết đau tức ngực, khò khè, hết ho đàm.

Ông Pirone trong ngày tái khám sức khỏe ổn định. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm phổi do tụ cầu vàng thường xuất hiện sau viêm đường hô hấp do virus hoặc sau nhiễm khuẩn huyết. Trường hợp biến chứng tràn dịch màng phổi nguy hiểm. Vi khuẩn này thường sống ký sinh, thường vô hại khi ở trên da, trong niêm mạc mũi. Chúng xâm nhập vào cơ thể qua vết cắt, vết thương, hoặc khi hệ miễn dịch suy giảm sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng nặng hơn như viêm phổi, viêm nội tâm mạc (nhiễm trùng van tim), viêm xương tủy, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Để phòng ngừa tràn dịch màng phổi diễn biến nặng, cần phát hiện sớm nguyên nhân gây bệnh để có hướng điều trị chính xác. Khi có dấu hiệu nghi ngờ viêm phổi như sốt cao kéo dài, ho có đờm đặc hoặc xanh/vàng, đau ngực tăng khi hít sâu hoặc ho, và khó thở..., người bệnh cần đến cơ sở y tế.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tiêm vaccine cúm và phế cầu khuẩn giúp giảm nguy cơ viêm phổi nặng. Không hút thuốc lá, tránh xa khói thuốc lá thụ động, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, chất ô nhiễm. Nếu bị viêm họng, viêm phế quản, cần điều trị dứt điểm.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi