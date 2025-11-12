Béo phì, thừa cân khiến hen suyễn trở nặng

Mô mỡ dư thừa làm sản sinh nhiều chất gây viêm ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp, khiến cơ hen suyễn trở nặng.

Hen suyễn là tình trạng viêm niêm mạc phế quản mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng tắc nghẽn đường thở do phù nề, tăng tiết đờm và co thắt cơ trơn phế quản. Khi tiếp xúc với các tác nhân như bụi, khói thuốc, dị ứng hoặc thay đổi thời tiết, người bệnh thường ho, khò khè, nặng ngực, khó thở. Bệnh có thể tái phát nhiều lần và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, béo phì là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn rõ rệt. Những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên có khả năng mắc bệnh hen cao hơn nhiều so với người có BMI bình thường (18,5-24,9). Trọng lượng dư thừa ở ngực và bụng khiến phổi bị chèn ép, khó hít thở.

Bác sĩ Đô khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mô mỡ còn sản sinh nhiều chất gây viêm ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp, làm phổi nhạy cảm và phản ứng mạnh hơn với các tác nhân kích thích. Người béo phì mắc bệnh hen suyễn thường có triệu chứng nặng, cần dùng nhiều thuốc hơn và khả năng kiểm soát bệnh kém so với người có cân nặng bình thường.

Cơn hen thường xuất hiện về đêm hoặc khi thời tiết thay đổi. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh giúp người thừa cân, béo phì kiểm soát tốt cân nặng và giảm nguy cơ khởi phát cơn hen. Thực đơn nên hạn chế chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa để giảm viêm và cải thiện chức năng hô hấp. Hoạt động thể chất thường xuyên như đi bộ, đạp xe, bơi lội cũng tăng dung tích phổi và nâng cao thể lực, song nên tránh tập ở môi trường lạnh hoặc ô nhiễm để không kích thích khởi phát cơn hen. Chủ động duy trì cân nặng hợp lý, đi khám khi có dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ lá phổi.

Thu Giang