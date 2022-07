Lý do phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị đau nửa đầu

Sụt giảm hormone estrogen, mất ngủ, lo lắng… là những nguyên nhân khiến phụ nữ tiền mãn kinh dễ có nguy cơ đau nửa đầu.

Thời gian gần đây, do thường xuyên bị đau nửa đầu nên chị Vân Anh (46 tuổi, TP HCM) đã đến khám tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức - Trưởng khoa Nội thần kinh, cho biết chị Vân Anh bị triệu chứng đau nửa đầu do tiền mãn kinh. Đau nửa đầu là tình trạng xuất hiện cảm giác đau ở một bên đầu. Cơn đau có thể đi kèm với tình trạng rối loạn thị giác (cảm thấy có ánh sáng nhấp nháy, mắt mờ, mù màu đau mắt...) hoặc các rối loạn khác như khó nói, cảm giác ngứa ở một bên mặt, cánh tay, chân... Bất kỳ ai cũng có thể gặp tình trạng đau nửa đầu. Tuy nhiên, phụ nữ thường dễ bị đau nửa đầu nhiều gấp 3 lần so với nam giới. Trong giai đoạn tiền mãn kinh, khoảng từ 45 tuổi hoặc sớm, phụ nữ thường dễ bị đau nửa đầu hơn. Các cơn đau này sẽ thuyên giảm hoặc hết sau khi chị em bước vào thời kỳ mãn kinh.

Phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh dễ có nguy cơ đau nửa đầu. Ảnh: Shutterstock

Thông tin từ tạp chí Women's Midlife Health cho thấy sự thay đổi nội tiết tố nữ estrogen là một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng đau nửa đầu ở phụ nữ tiền mãn kinh. Khi mang thai, lượng estrogen tăng cao cũng dễ khiến thai phụ cảm thấy đau nửa đầu nhiều hơn và thường sẽ trở lại bình thường ngay sau khi sinh em bé.

Khi gần thời kỳ mãn kinh, mức độ hormone trong cơ thể phụ nữ thường không ổn định, có thể tăng và giảm, kinh nguyệt cũng trở nên thất thường hơn. Vì vậy, phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh dễ bị đau đầu, các cơn đau cũng diễn ra với tần suất nhiều hơn và thường nghiêm trọng hơn so với bình thường.

Bác sĩ Minh Đức cho biết thêm, ngoài biến động về hormone, trong thời gian trước khi mãn kinh, phụ nữ còn dễ có biểu hiện mất ngủ, cáu gắt, thay đổi tâm trạng, cảm thấy "bốc hỏa", luôn trong tình trạng bực bội, khó chịu, lo lắng... Đây đều là những yếu tố nguy cơ góp phần làm dẫn đến tình trạng đau nửa đầu.

Cách giảm tình trạng đau nửa đầu

Nếu bị đau nửa đầu do tiền mãn kinh, người bệnh có thể dùng thuốc giảm đau kết hợp với các liệu pháp điều chỉnh nồng độ hormone trong cơ thể theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý dùng thuốc vì có thể dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn như lờn thuốc, ngộ độc thuốc. Người bệnh cũng nên nghỉ ngơi hợp lý, chuẩn bị không gian yên tĩnh, tối, ít ánh sáng, không có tiếng ồn để nghỉ ngơi; tránh xa các thiết bị di động và tập luyện điều độ với yoga, thiền, bơi lội...

"Sau khi cơn đau nửa đầu được khắc phục tạm thời, người bệnh vẫn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ và các vấn đề sức khỏe khác hoặc bệnh để lâu sẽ khó điều trị hiệu quả. Đau nửa đầu cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm như nhiễm trùng não, u não, có cục máu đông trong não...", bác sĩ Minh Đức nói.

Phụ nữ tiền mãn kinh bị đau nửa đầu nên đi khám để được điều trị. Ảnh: Shutterstock

Những người cần đến bệnh viện khám khi có cơn đau nửa đầu bao gồm: người trên 50 tuổi; người bỗng xuất hiện cơn đau đầu khởi phát đột ngột và dữ dội; người có cơn đau nửa đầu kèm theo nhiều triệu chứng khác như co giật, mắt mờ, nôn không kiểm soát. Người bị đau nửa đầu mất ý thức và hôn mê; dùng thuốc cải thiện tình trạng đau nửa đầu nhưng không khỏi cũng nên thăm khám sớm.

Dung Nguyễn