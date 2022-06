Cách giảm đau đầu trong mùa hè

Cơn đau đầu khi trời nắng nóng có thể được kiểm soát bằng cách đơn giản như bổ sung đủ nước, hạn chế ánh sáng trực tiếp, thay đổi chế độ ăn…

Đau đầu có thể xảy ra với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào nhưng dễ gặp phải vào những tháng mùa hè, khi nắng nóng và nhiệt độ tăng cao. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, cơ thể đổ mồ hôi và cần nhiều nước hơn để bù lại lượng nước đã mất. Nếu không bổ sung đủ nước, tình trạng mất nước có thể gây đau đầu hoặc đau nửa đầu.

Tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao cũng gây say nắng hoặc kiệt sức do nhiệt, được biểu hiện bởi các triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu, chóng mặt, nôn, buồn nôn... Tần suất đau đầu còn có thể tăng lên vào các tháng mùa hè do một số yếu tố khác như chói nắng, độ ẩm cao, áp suất khí quyển giảm đột ngột.

Tình trạng đau đầu vào mùa hè có thể được kiểm soát và phòng ngừa một cách chủ động. Dưới đây là một số cách giúp bạn giảm hoặc khỏi cơn đau đầu trong mùa hè này.

Bổ sung đủ nước cho cơ thể

Tình trạng mất nước do nhiệt độ cao và đổ nhiều mồ hôi là nguyên nhân phổ biến gây đau đầu vào mùa hè. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn nên uống đủ 2, -3 lít nước mỗi ngày. Mức độ thiếu nước có thể được biểu hiện qua màu sắc nước tiểu. Nước tiểu có màu vàng hoặc màu hổ phách là dấu hiệu của tình trạng mất nước. Khi đã bổ sung đủ nước, nước tiểu sẽ trở nên trong hoặc có màu sáng.

Mất nước có thể gây đau đầu và bạn nên uống đủ trong mùa hè. Ảnh: Freepik

Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp

Dù ánh sáng mặt trời hỗ trợ quá trình sản xuất vitamin D3 cần thiết cho cơ thể nhưng tiếp xúc trực tiếp quá nhiều khiến thân nhiệt tăng nhanh, từ đó gây nên các cơn đau đầu. Đội mũ, che dù hoặc mặc áo khoác giúp che nắng, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào cơ thể. Ánh sáng chói cũng có thể gây ra tình trạng nhạy cảm ánh sáng, nguyên nhân kích thích cơn đau đầu xuất hiện. Bạn nên đeo kính mát khi ra ngoài. Sử dụng khăn ướt hoặc chai xịt khoáng cũng có thể giảm thân nhiệt.

Điều chỉnh thói quen tập thể dục

Tập thể dục gắng sức, đặc biệt là trong môi trường nắng nóng và độ ẩm cao, có thể làm tăng thân nhiệt và mất nước, từ đó dẫn đến đau đầu ở một số người. Thời gian phù hợp để tập thể dục trong mùa hè là sáng sớm và chiều tối. Đây là những thời điểm ánh sáng mặt trời không quá gắt, nhiệt độ cũng không cao nên ít gây mất nước cũng như say nắng.

Nếu thời tiết quá nóng bức, bạn có thể lựa chọn các môn thể thao hoặc hoạt động trong nhà thay vì các hoạt động ngoài trời. Trong quá trình luyện tập, khởi động có thể ngăn ngừa các cơn đau đầu do luyện tập quá sức.

Thay đổi chế độ ăn uống

Một số loại thực phẩm góp phần cải thiện tình trạng đau đầu vào mùa hè, trong khi số khác lại làm trầm trọng thêm tình trạng này. Các loại rau xanh và trái cây chứa nhiều nước như dưa leo, xà lách, cà chua, dưa hấu, xoài, đào... có thể giảm tình trạng đau đầu do mất nước. Để giữ nước nhiều nhất có thể, bạn cũng cần tránh đồ uống chứa caffeine và cồn, rượu vang đỏ, socola, phô mai.

Thực hiện các phương pháp giảm đau đầu

Khi bị đau đầu vào mùa hè, trước tiên, bạn hãy tìm một nơi yên tĩnh, dịu mát để nghỉ ngơi. Uống thêm nước để hạn chế tình trạng mất nước, chườm lạnh phần đầu cũng giúp giảm đau vào những ngày nắng nóng. Trong trường hợp đau đầu nhiều, bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol hoặc dùng thuốc kê đơn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Những người thường bị đau đầu vào mùa hè cũng có thể áp dụng nhiều phương pháp khác để giảm các triệu chứng như tập pilates, yoga, massage hoặc châm cứu. Pilates và yoga giúp giải tỏa căng thẳng, cải thiện tư thế và sự kết nối giữa các bộ phận trong cơ thể. Đây là những yếu tố góp phần giảm bớt sự khó chịu do tình trạng đau đầu kéo dài gây ra. Massge và châm cứu làm giảm đau nhanh, đồng thời ngăn ngừa các cơn đau đầu và đau nửa đầu xuất hiện trở lại.

Phương Quỳnh

(Theo Times of India, Livewell)