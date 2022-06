Vì sao phụ nữ đau đầu sau sinh?

Gây tê ngoài màng cứng hoặc cột sống lúc sinh, tiền sản giật, cho con bú đêm… là các nguyên nhân gây đau đầu ở phụ nữ sau sinh.

Theo nghiên cứu của Mỹ đăng trên Tạp chí The Journal of Head and Face Pain, đau đầu nguyên phát gồm đau nửa đầu, đau đầu do căng thẳng và đau đầu cụm thường phổ biến trong thời kỳ mang thai và sau sinh. Bệnh có thể cải thiện từ tháng thứ 3-6 của thai kỳ, tuy nhiên, nhiều người thường xuất hiện các cơn đau nửa đầu trong khoảng tuần đầu sau sinh. Khoảng 50% người từng bị đau đầu sẽ tái phát sau sinh một tháng.

Thông tin từ Tổ chức Đau nửa đầu Mỹ cũng cho thấy, khoảng 25% phụ nữ từng trải qua chứng đau nửa đầu tái phát trong vòng 2 tuần đầu và gần 50% tái phát trong tháng đầu sau sinh. Khoảng 5% phụ nữ chưa từng bị đau đầu có thể bị bệnh này đầu tiên sau sinh. Nguyên nhân là do nội tiết tố dao động trong những ngày đầu sau sinh.

Theo tổ chức này, đau đầu trong thời kỳ hậu sản có thể do hậu quả trực tiếp của các yếu tố trong quá trình sinh nở. Ví dụ, các thủ thuật gây tê ngoài màng cứng hoặc cột sống có thể gây đau đầu vài giờ hoặc vài ngày sau sinh ở một số người. Chứng tiền sản giật cũng khiến các mẹ bị đau nửa đầu trong vài tuần đầu sau sinh. Chị em nên gặp bác sĩ càng sớm càng tốt nếu gặp các triệu chứng tiền sản giật như: xuất hiện cơn đau đầu mới hoặc bất thường, thay đổi thị lực, sưng ở mặt, tay, chân, đau bụng, buồn nôn và ói mửa, giảm đi tiểu, tăng cân đột ngột.

Đau đầu ở phụ nữ sau sinh có thể do gây tê ngoài màng cứng lúc sinh. Ảnh: Freepik

Những ngày đầu và vài tuần sau sinh có thể rất căng thẳng, mệt mỏi với các mẹ. Thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng và không uống đủ nước, lo lắng về đứa con mới sinh có thể khiến các mẹ phát triển chứng đau đầu do căng thẳng. Phụ nữ sau sinh duy trì lối sống lành mạnh và thói quen ngủ sớm, đủ giấc giúp giảm các triệu chứng khó chịu này. Ngoài ra, việc cho con bú có thể làm mẹ mệt mỏi trong những ngày mới sinh và vài tuần đầu sau sinh, nhất là khi cho trẻ bú vào ban đêm. Nhiều mẹ có thể quên ăn uống trong khi cho con bú. Tất cả những yếu tố xung quanh việc cho con bú có thể gây ra chứng đau đầu.

Theo tờ Medical News Today (Mỹ), nếu bị đau đầu sau sinh, các mẹ có thể dùng một số thuốc có thể dùng khi cho con bú. Tuy nhiên, để tránh rủi ro liên quan đến con và việc sản xuất sữa, các mẹ nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng. Các mẹ cần tránh các loại thuốc điều trị đau đầu sau sinh không an toàn khi cho con bú như aspirin.

Nếu áp dụng các phương pháp thảo dược để trị đau đầu, chị em nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Hiện có rất ít bằng chứng về các biện pháp thảo dược giúp giảm đau đầu, bên cạnh đó một số thảo dược có thể có hại cho em bé nếu đi vào sữa mẹ. Ngoài dùng thuốc, các mẹ có thể áp dụng một số mẹo để ngăn ngừa hoặc làm chậm tần suất đau đầu sau sinh như ghi nhật ký để xác định các yếu tố khởi phát bệnh, uống thuốc bác sĩ kê đơn đúng giờ mỗi ngày, cắt giảm caffeine. Tập thể dục thường xuyên và giữ cân nặng vừa phải, sử dụng các kỹ thuật thư giãn cũng giúp các mẹ kiểm soát đau đầu sau sinh.

Sản phụ nên gặp bác sĩ nếu xuất hiện một cơn đau đầu mới (trước đó chưa từng bị), các triệu chứng đau đầu ngày càng trầm trọng. Chị em nên đến bệnh viện thăm khám ngay nếu gặp các triệu chứng nguy hiểm.

Mai Cát

(Theo Medical News Today)