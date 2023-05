Liệu pháp massage cổ truyền trị đau cơ

Massage Gua sha là liệu pháp khá an toàn, có thể giúp giảm đau cổ và vai, nhưng không nên áp dụng cho người lớn tuổi hay mới phẫu thuật.

Massage Gua sha là phương pháp điều trị cổ xưa xuất phát từ y học cổ truyền Trung Quốc, thường được thực hiện ở lưng, cổ, mông, cánh tay hay chân. Kỹ thuật massage này tác động vào lớp màng cơ, kết nối và hỗ trợ các cơ. Đây là cách giảm đau hiệu quả nhờ cải thiện lưu thông máu tại những vùng bị đình trệ hoặc năng lượng (khí) bị tắc nghẽn, thúc đẩy quá trình lành bệnh. Gua sha còn hỗ trợ làm giảm viêm vì thường được sử dụng để điều trị các bệnh gây đau mạn tính như viêm khớp và đau cơ xơ hóa cũng như những bệnh gây đau cơ và khớp.

Các bác sĩ châm cứu hoặc bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc sẽ thoa dầu hoặc chất bôi trơn và sử dụng một công cụ có cạnh nhẵn như thìa, miếng đá nhỏ để miết nhẹ và ấn vào vùng bị đau. Độ dài của những dụng cụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng phương pháp điều trị. Động tác ấn được thực hiện nhẹ nhàng trên các vùng xương như cột sống cổ và mạnh hơn với các vùng phẳng hoặc cơ bắp.

Liệu pháp massage Gua sha dùng công cụ có cạnh nhẵn như thìa, miếng đá nhỏ giúp giảm đau mỏi cổ và vai hiệu quả. Ảnh: Freepik

Gua sha là phương pháp điều trị tự nhiên nên khá an toàn, không gây đau đớn nhưng quy trình thực hiện có thể gây ra một số thay đổi trên da vì liên quan tới việc chà xát bằng dụng cụ massage. Các mao mạch nhỏ (mao mạch gần bề mặt da) có thể bị vỡ dẫn tới da bị bầm tím nhưng sẽ biến mất sau vài ngày hoặc xuất huyết nhẹ; phát ban, chảy máu do xước da, nổi mụn. Nếu da bị chảy máu, người bệnh có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường máu, đó là lý do các kỹ thuật viên phải khử trùng dụng cụ của họ sau khi kết thúc liệu trình massage cho mỗi người. Một số người còn bị lõm da tạm thời sau khi điều trị bằng Gua sha.

Tuy nhiên, không phải người nào đau cổ, vai, gáy... cũng có thể áp dụng liệu pháp massage cổ truyền của Trung Quốc. Những người vừa trải qua phẫu thuật trong vòng 6 tuần, đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc bị rối loạn đông máu đều không nên được áp dụng phương pháp này. Gua sha cũng có thể bị chống chỉ định đối với người lớn tuổi, những người có làn da mỏng.

Dù các kỹ thuật massage của Gua sha khá đơn giản nhưng cũng chỉ nên được thực hiện bởi các bác sĩ châm cứu hoặc bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc được cấp phép để đảm bảo điều trị an toàn, đúng cách. Điều quan trọng là người hành nghề phải được huấn luyện đặc biệt về Gua sha để giảm rủi ro như ấn quá mạnh khiến vùng da yếu bị kích ứng, hoặc nhiễm trùng do các dụng cụ sử dụng massage không được khử trùng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng với một số chứng đau, đặc biệt là cổ và vai, khi áp dụng các liệu pháp thông thường không cải thiện, Gua sha đóng vai trò như một phương pháp cứu cánh hữu hiệu giúp giảm đau. Liệu pháp massage này còn được chứng minh là giảm các triệu chứng đau hay viêm của chứng đau nửa đầu, căng tức ngực, hội chứng tiền mãn kinh (mất ngủ, kinh nguyệt không đều, lo lắng, mệt mỏi)...

Như Ý (Theo Healthline, Spine-health)