Chườm nóng hay lạnh khi đau thần kinh tọa?

Chườm lạnh giúp người bệnh đau thần kinh tọa giảm viêm, sưng, còn chườm nóng giúp tăng lưu thông máu đến vùng đau.

Đau thần kinh tọa là tình trạng đau ở vùng lưng dưới, sau đó lan dần xuống chân, bàn chân, kèm theo các triệu chứng điển hình như: đau nhói, đau dữ dội, ngứa ran, tê yếu... Những cơn đau này thường xảy ra do thoát vị đĩa đệm hoặc gai xương cột sống gây chèn ép bó sợi thần kinh.

Đau thần kinh tọa là một trong những căn bệnh rất phổ biến nhưng lại dễ bị bỏ qua. Theo Đại học Y Harvard, Mỹ, có đến 40% số người mắc bệnh đau thần kinh tọa lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời và cơn đau sẽ tăng lên khi già đi. Nếu đau không nghiêm trọng và chưa cản trở sinh hoạt hàng ngày, người bệnh có thể kiểm soát tình trạng đau thần kinh tọa bằng cách chườm lạnh, chườm nóng hoặc xen kẽ cả hai.

Chườm lạnh

Người bệnh đặt một túi chườm lạnh (túi đá hoặc gói gel) lên vùng bị đau tối đa 20 phút, mỗi ngày lặp lại vài lần. Người bệnh cũng có thể thực hiện masage bằng đá hoặc nước đá trực tiếp lên vùng bị đau theo chuyển động tròn, giúp giảm đau trên một vùng rộng hơn.

Ở vùng xương chậu phía sau, người bệnh có thể thực hiện xoa bóp bằng đá trực tiếp trên da trong 3 đến 6 phút (cần chú ý tránh các phần xương của cột sống). Khi cảm thấy tê cóng, cần ngừng chườm và lặp lại quy trình khi hết tê. Phương pháp này có thể thực hiện 2 hoặc 3 lần một ngày.

Liệu pháp chườm lạnh thường giúp "đánh tan" cơn đau ngay lập tức và hạn chế dùng thuốc giảm đau nhờ giảm co thắt cơ, giảm viêm, sưng, gây ra hiệu ứng tê do mạch máu co lại... Tuy nhiên, lạm dụng chườm lạnh có thể dẫn đến tổn thương da do tê cóng hoặc tổn thương dây thần kinh bề mặt. Do đó, trong 15 - 20 phút chườm lên chỗ đau, người bệnh cần có khoảng nghỉ giữa các lần.

Đau dây thần kinh tọa ảnh gây khó chịu, ảnh hưởng tới vận động của người bệnh và cần được điều trị kịp thời. Ảnh: Freepik

Chườm nóng

Liệu pháp chườm nóng rất hữu ích trong việc giảm đau thần kinh tọa nhờ giảm căng cơ, co thắt; tăng phạm vi chuyển động của khớp... hay tăng nhiệt độ của các mô khiến các mạch máu giãn ra, cải thiện lưu lượng máu, oxy và chất dinh dưỡng đến vùng bị ảnh hưởng.

Người bệnh có thể sử dụng chai nước nóng, khăn nóng hay miếng đệm sưởi điện... chườm vào chỗ đau. Thời gian chườm cũng kéo dài từ 15 đến 20 phút và cần nghỉ giữa các lần để tránh tổn thương da. Việc lạm dụng liệu pháp nhiệt có thể gây bỏng hoặc viêm loét loét, do đó, cần điều chỉnh túi chườm, đèn sưởi, miếng đệm sưởi... ở chế độ thấp.

Vì cơ chế hoạt động của nhiệt hướng đến việc thúc đẩy quá trình chữa lành nên liệu pháp này được sử dụng tốt nhất sau khi cơn đau ban đầu bùng phát và chứng viêm kèm theo đã được kiểm soát bằng liệu pháp chườm lạnh.

Khi giảm đau bằng những liệu pháp trên, người bệnh có thể kết hợp thực hiện các động tác kéo giãn đơn giản để làm giãn các cơ và mô mềm. Những động tác này giúp giảm chèn ép dây thần kinh tọa và kiểm soát cơn đau. Nên chườm nóng trước khi duỗi để làm nóng cơ và chườm đá sau khi duỗi để làm dịu các cơn bùng phát liên quan đến hoạt động.

Đau dây thần kinh tọa gây ra nhiều phiền toái ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, sinh hoạt của người bệnh. Do đó, khi gặp tình trạng này, mọi người cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn điều trị.

Hải My (Theo Spine-Health)