Tổng thống Trump: Kim Jong-un chỉ muốn phi hạt nhân hóa một phần

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn Fox News. Ảnh: Fox News

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News tại Hà Nội ngay sau khi rời hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông Trump cho hay cuộc thảo luận với Chủ tịch Kim Jong-un "đã không có kết quả" và hai lãnh đạo "không ký kết bất cứ thứ gì".

Tổng thống giải thích rằng trong khi ông tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên thì ông Kim chỉ muốn "phi hạt nhân hóa những khu vực nhất định", thêm rằng ông đang lưỡng lự về việc xóa bỏ các lệnh cấm vận cho Bình Nhưỡng.

Khi Hannity nhắc tới cuốn sách của Trump "The Art of the Deal" (Nghệ thuật Đàm phán), nhà lãnh đạo đáp: "Bạn phải sẵn sàng để bước đi". Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh quan hệ với ông Kim và bày tỏ lạc quan về tương lai.

"Ông ấy là một kiểu người khác biệt", Trump nói. "Tôi có cảm giác một điều gì đó đột phát sẽ xảy ra. Và nó sẽ xảy ra, sẽ rất tốt".

Nói về hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Sigapore tháng 6 năm ngoái, Trump đề cập đến những tiến bộ mà ông đã đạt được gần một năm qua. Trump nhấn mạnh rằng lãnh đạo Mỹ - Triều đã "có hai ngày rất tốt đẹp" nhưng ông "không nghĩ ai trong số họ đã sẵn sàng để ký kết thỏa thuận chung.

"Thực tế là ông ấy (Kim Jong-un) đã nói rằng sẽ không thử nghiệm (hạt nhân) nữa, ông ấy đã nói điều đó gần đây và lặp lại với tôi chỉ ngay cách đây không lâu", Trump nói. "Không tên lửa, không gì cả. Và các bạn biết đấy, tôi tin khi ông ấy nói với tôi điều đó. Nhưng chúng ta sẽ chờ xem mọi việc diễn ra như thế nào.

Cuộc phỏng vấn sau đó chuyển sang những chủ đề khác, trong đó nhập cư, báo cáo của cố vấn đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và phiên điều trần của cựu luật sư Michael Cohen hôm 27/2.

Tổng thống chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ vì tổ chức phiên điều trần Cohen trong khi ông đang ở Việt Nam để dự hội nghị với Chủ tịch Kim.

"Việc họ tổ chức nó vào ngày hôm nay khi tôi đang làm việc về một vấn đề rất, rất quan trọng với thế giới, chứ không chỉ với đất nước chúng ta, thực sự không phù hợp", Trump nói. "Những nghị sĩ Dân chủ, sự thù ghét này là không thể tưởng tượng được, và họ không thể ngừng lại, đó là cách mọi thứ diễn ra".

Cuộc phỏng vấn độc quyền này được phát sóng trên chương trình "Hannity" của Fox News lúc 21h tối 28/2 (giờ Mỹ). "Hannity" là chương trình tin tức truyền hình cáp dẫn đầu trong tháng 2 vừa qua ở Mỹ với trung bình 3,2 triệu người theo dõi.

Anh Ngọc