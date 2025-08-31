Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế đang thăm chính thức Việt Nam.

Trong cuộc tiếp ở Trụ sở Trung ương Đảng hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng việc Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cử ông Triệu Lạc Tế làm đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Việt Nam và cử khối quân nhân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành, theo Bộ Ngoại giao.

Ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết trình độ cao hơn giữa hai nền kinh tế, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau, gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, công nghệ 5G và 6G.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 31/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Việt Nam và Trung Quốc, trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, vẫn duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật, theo đúng phương hướng "6 hơn", trong đó quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất và sâu sắc.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng "4 không".

Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, để hai nước tập trung thúc đẩy kỷ nguyên, thời đại phát triển mới của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp lãnh đạo quốc hội Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ông Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc - Việt Nam, luôn coi đây là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc cũng khẳng định nước này sẵn sàng cùng Việt Nam kiểm soát thỏa đáng và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều nay đón, hội đàm với ông Triệu Lạc Tế tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón lãnh đạo quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế (trái) ngày 31/8. Ảnh: Giang Huy

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 31/8-2/9, lãnh đạo quốc hội Trung Quốc sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Đoàn Trung Quốc sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bên cạnh đoàn Nga, Campuchia và Lào. 120 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam hôm 29/8 để tham gia sự kiện theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thanh Danh