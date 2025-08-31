Thành phố cảng Chornomorsk, miền nam Ukraine, chịu thiệt hại sau đòn tập kích quy mô lớn mà Nga mô tả là nhằm vào "hạ tầng phục vụ quân đội".

Vasily Gulyayev, thị trưởng thành phố Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa, miền nam Ukraine, hôm nay cho biết đô thị này vừa trải qua cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát đầu năm 2022. Chornomorsk là một trong ba thành phố cảng của Ukraine vận hành tuyến vận tải biển nối giữa Biển Đen với Địa Trung Hải.

Công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine nói rằng UAV Nga đã tập kích 4 cơ sở năng lượng ở tỉnh Odessa trong đêm, khiến hơn 29.000 người mất điện.

Thành phố cảng Ukraine hứng đòn tập kích dữ dội chưa từng thấy Các vụ nổ tại thành phố Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa đêm 30/8. Video: X/DD_Geopolitics

Oleh Kiper, tỉnh trưởng tỉnh Odessa, nói rằng một số tòa nhà hành chính và công trình dân sự ở Chornomorsk bị hư hại trong cuộc tập kích. "Các hạ tầng thiết yếu đang sử dụng máy phát điện. Một người cũng bị thương trong vụ tấn công", ông cho hay.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng 142 UAV dòng Geran và phi cơ mồi bẫy trong đòn tập kích đêm 30/8, rạng sáng 31/8. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 126 UAV các loại. 16 phi cơ còn lại đánh trúng 10 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 6 khu vực", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành đòn tấn công nhằm vào "hạ tầng cảng biển phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine và hệ thống phòng không NASAMS bảo vệ chúng", nhưng không nêu địa điểm tập kích cụ thể.

Lính cứu hỏa xử lý đám cháy sau cuộc tập kích của Nga ở tỉnh Odessa, Ukraine, rạng sáng 31/8. Ảnh: X/Tim White

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ "tiếp tục những chiến dịch chủ động theo đúng cách cần thiết" để bảo vệ đất nước. "Các lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Những cuộc tấn công mới nhằm vào sâu trong lãnh thổ đối phương đã được lên kế hoạch", ông cho hay.

Nga và Ukraine thời gian qua tiếp tục tập kích vào lãnh thổ của nhau hàng ngày, bất chấp nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng ngày 28/8 bày tỏ không hài lòng khi Nga phóng hơn 600 tên lửa, UAV vào 13 địa điểm ở Ukraine, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng tại thủ đô Kiev.

Tổng thống Trump hôm 21/8 nêu khung thời gian hai tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, cảnh báo Mỹ có thể "chọn cách tiếp cận khác".

Vũ Hoàng (Theo Reuters, TASS)