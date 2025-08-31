Hamas xác nhận thủ lĩnh ở Gaza đã thiệt mạng

Hamas thông báo thủ lĩnh của nhóm tại Dải Gaza Mohammed Sinwar đã thiệt mạng, hơn ba tháng sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông.

Nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza hôm nay công bố hình ảnh "những thành viên hội đồng quân sự đã tử trận", trong đó có Mohammed Sinwar và một số chỉ huy của nhóm.

Mohammed Sinwar hồi tháng 10/2024 trở thành thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza và lãnh đạo Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của tổ chức này, sau khi anh trai Yahya Sinwar bị quân đội Israel hạ sát.

Israel lần đầu tiên tuyên bố hạ Mohammed Sinwar vào ngày 28/5, cho biết đó là kết quả sau cuộc tập kích nhằm vào thành phố Khan Younis trước đó hai tuần. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tìm thấy thi thể của Sinwar trong một đường hầm dưới bệnh viện hồi tháng 6.

Mohammed Sinwar trong bức ảnh được quân đội Israel công bố ngày 28/5. Ảnh: NDTV

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định IDF đã tập kích vị trí của Abu Obeida, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam. "Tôi hy vọng mục tiêu không còn sống, nhưng hiện có vẻ chẳng còn ai từ Hamas để xác nhận", ông nói.

Abu Obeida những năm qua luôn xuất hiện trong các video tuyên truyền của Hamas với hình ảnh đặc trưng là khăn keffiyeh đỏ che kín mặt. Phát biểu gần nhất của Obeida là vào ngày 29/8, khi ông cảnh báo quân đội Israel sẽ "trả giá bằng máu của binh sĩ" nếu tiến hành kế hoạch chiếm đóng Gaza City.

Sau gần 23 tháng chiến sự ở Dải Gaza, IDF đã hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Hamas, trong đó có thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh, chỉ huy quân sự Mohammed Deif và thủ lĩnh Yahya Sinwar, khiến phong trào này suy yếu nghiêm trọng.

Vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến hơn 63.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza.

