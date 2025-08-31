Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân chiều nay đặt hoa tại Tượng đài Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại sự kiện, ông gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời bày tỏ vinh dự khi đặt hoa tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. "Chiến thắng của Việt Nam là tấm gương, nguồn khích lệ lớn lao với Cuba", Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cho hay.

Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.