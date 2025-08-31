Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân chiều nay đặt hoa tại Tượng đài Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Tại sự kiện, ông gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời bày tỏ vinh dự khi đặt hoa tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. "Chiến thắng của Việt Nam là tấm gương, nguồn khích lệ lớn lao với Cuba", Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cho hay.
Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân chiều nay đặt hoa tại Tượng đài Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Tại sự kiện, ông gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời bày tỏ vinh dự khi đặt hoa tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. "Chiến thắng của Việt Nam là tấm gương, nguồn khích lệ lớn lao với Cuba", Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cho hay.
Đây là hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.
Tượng đài khắc họa hình ảnh chuyên gia Cuba chăm sóc thương binh Việt Nam ngay tại chiến trường. Công trình tượng trưng cho tình bạn gắn bó, đồng cam cộng khổ vì lý tưởng độc lập dân tộc, cũng là lời tri ân nhân dân Cuba đã hết lòng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.
Tượng đài khắc họa hình ảnh chuyên gia Cuba chăm sóc thương binh Việt Nam ngay tại chiến trường. Công trình tượng trưng cho tình bạn gắn bó, đồng cam cộng khổ vì lý tưởng độc lập dân tộc, cũng là lời tri ân nhân dân Cuba đã hết lòng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Cuba và phu nhân đã tham quan các gian trưng bày, nghe giới thiệu về 6 chuyên đề lịch sử từ thời dựng nước đến hiện đại. Các chuyên đề tái hiện quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, và chặng đường xây dựng, phát triển đất nước sau năm 1975.
Chủ tịch Cuba và phu nhân đã tham quan các gian trưng bày, nghe giới thiệu về 6 chuyên đề lịch sử từ thời dựng nước đến hiện đại. Các chuyên đề tái hiện quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, và chặng đường xây dựng, phát triển đất nước sau năm 1975.
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng khẳng định quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm chiến trường Quảng Trị năm 1973: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng khẳng định quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm chiến trường Quảng Trị năm 1973: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez tham quan các hiện vật được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez tham quan các hiện vật được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Chủ tịch Cuba khẳng định bảo tàng là minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam. Ông tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc.
"Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba, vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội", ông viết trong sổ lưu niệm, đồng thời nhắc lại câu nói biểu tượng của cố lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
Chủ tịch Cuba khẳng định bảo tàng là minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam. Ông tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc.
"Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba, vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội", ông viết trong sổ lưu niệm, đồng thời nhắc lại câu nói biểu tượng của cố lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.
Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích của chính đáng của mỗi nước, đóng góp và các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn hiện nay và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích của chính đáng của mỗi nước, đóng góp và các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn hiện nay và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.
Ảnh: Hoàng Phong