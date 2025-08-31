Thủ tướng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển AI

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, trong đó có phát triển AI, khi hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Tân.

Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ở thành phố Thiên Tân hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu cấp cao và khối quân nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm nay, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Thiên Tân chiều 31/8. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư, đưa các định hướng chiến lược trong quan hệ trở thành thực tiễn sinh động, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai đảng, hai nước theo định hướng 6 hơn, tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, kết nối hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất hơn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, xây dựng thể chế, hạ tầng, nhất là về các dịch vụ công nghệ, thương mại điện tử, phát triển AI cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp.

Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo Đại học Thanh Hoa triển khai các suất học bổng đào tạo tiến sĩ ngành AI cho Việt Nam, dành cho Việt Nam chương trình đào tạo nhân lực quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh tầm thấp...

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc với hình thức linh hoạt giữa hai Tổng Bí thư, triển khai thực chất hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh, sớm triển khai các dự án thương mại quân sự cụ thể.

Đặc biệt, khẩn trương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương về phát triển công nghiệp đường sắt, đẩy nhanh hoàn thành Báo cáo khả thi và khởi động đàm phán Hiệp định khung về vay vốn ưu đãi cho các dự án, cung cấp viện trợ để đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, giúp Việt Nam phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Thiên Tân chiều 31/8. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc mở rộng hơn nữa nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam, sớm ký các nghị định thư về kiểm dịch đối với bưởi, thủy sản khai thác, sản phẩm từ thịt của Việt Nam, sớm phê duyệt danh sách hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng sầu riêng, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, đàm phán mô hình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác năng lượng toàn diện hơn, nâng công suất và sản lượng điện xuất khẩu sang Việt Nam, sớm ký bản ghi nhớ về tăng cường liên kết điện Việt Nam - Trung Quốc, triển khai mua bán điện ở cấp điện áp 500 KV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam, chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Ông Tập Cận Bình đề nghị chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt, nhất trí sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt, thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Hai bên trao đổi về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tổ chức tại thành phố Thiên Tân, dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước gồm 10 thành viên chính thức của SCO như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi... và các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại; cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

SCO được thành lập năm 2001 tại Thượng Hải, là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh Á - Âu với 6 thành viên ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ và Pakistan gia nhập SCO năm 2017, Iran gia nhập năm 2023 và Belarus trở thành thành viên tổ chức này năm 2024.

Vũ Hoàng