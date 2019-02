Quà tặng in hình Trump - Kim hút khách

Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội, hàng loạt món quà lưu niệm như chai thủy tinh, tiền xu, cốc, móc khóa... in hình lãnh đạo hai nước đang được rao bán rầm rộ.

Chia sẻ với VnExpress, đại diện Công ty xuất nhập khẩu 68 Việt Nam cho biết, ngay sau khi có thông tin về hội nghị thì công ty nảy ra ý tưởng tạo ra sản phẩm chai thủy tinh in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un để bán cho khách hàng làm quà lưu niệm hoặc thích sưu tập. Chiếc bình này khách hàng có thể dùng để đựng nước, trưng bày, trang trí trong phòng ngủ, trên bàn làm việc, hay mang theo bên mình trong những chuyến đi. Hiện số đặt hàng cũng đã lên tới vài nghìn chiếc.

Bình thủy tinh in hình Trump - Kim được bán với số lượng vài nghìn chiếc.

"Chúng tôi đã bán hết sạch lô đầu tiên và phải bắt tay vào sản xuất lô thứ 2. Với chiếc bình in hình một trong hai lãnh đạo có giá 56.000 đồng, còn bình in hình hai ông có giá 66.000 đồng", đại diện công ty này cho biết.

Cũng khá đắt khách khi nghĩ ra ý tưởng in hình Donald Trump – Kim Jong-un lên tiền xu, cốc, móc khóa, nam châm, ông Nguyễn Trung Hải, Tổng giám đốc Công ty quà tặng 3A cho biết, việc cho ra sản phẩm này nhằm hưởng ứng không khí tự hào của cả nước khi Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều. Đồng thời, thông qua những món quà lưu niệm này, công ty cũng muốn truyền tải thông điệp "vì hòa bình" đến với bạn bè quốc tế.

Móc khóa có giá 50.000 đồng.

"Ban đầu chúng tôi không đặt nặng về số lượng và chỉ bán sản phẩm hòa theo không khí chung, nhưng khá bất ngờ vì lượng đặt hàng tăng cao. Do đó, công ty quyết định sản xuất ra hơn 1.000 sản phẩm cho mỗi loại", ông Hải nói và cho biết, đồng xu kim loại làm từ hợp kim in hình Trump – Kim có giá 200.000 đồng, nam châm và móc khóa đồng giá 50.000 đồng, cốc sứ có giá 100.000 đồng một chiếc. Đồng xu kim loại này có đường kính 40 mm, mặt trước in hình ảnh hai lãnh đạo, mặt sau là hình ảnh bắt tay. Còn cốc sứ được tráng men cao cấp, một mặt của cốc in hình 2 lãnh đạo Trump - Kim, mặt còn lại in quốc kỳ và dòng chữ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội. Móc khóa có đường kính như đồng xu nói trên với 40 mm, chất liệu gỗ in UV, có thể dùng để trang trí, lưu niệm, làm quà tặng bạn bè và người thân...

Theo ông Hải, cũng nhân hội nghị thượng đỉnh này, ông muốn tặng tất cả các phóng viên quốc tế một cái móc khóa. Những người này có thể lên danh sách gửi cho công ty để nhân viên mang tới khách sạn tặng hoặc họ có thể đến địa chỉ công ty tại Lò Đúc (Hà Nội) để nhận sản phẩm.

Đồng xu bằng bạc.

Bên cạnh các sản phẩm trên được khách hàng hưởng ứng nhiệt tình thì các sản phẩm áo phông, bút viết in hình hai lãnh đạo trên cũng được nhiều khách hàng Việt và quốc tế đặt mua với số lượng lớn.

Cách đây vài ngày, Công ty Tem Việt Nam cũng đã phát hành 300 bản đồng xu bằng bạc có giá 500.000 đồng. Đồng xu kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều do công ty này phát hành có tên "Hòa bình thế giới", được làm từ bạc nguyên chất, đường kính 3,5 cm. Đồng xu có hai mặt, một mặt in hình chim bồ câu - biểu tượng hòa bình thế giới, cành olive và quốc kỳ 3 nước Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên, có dòng chữ thể hiện hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam. Mặt sau được in hình hoa sen của Việt Nam và ngày, tháng đánh dấu hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này.

Trước đó, Mỹ cũng đã phát hành đồng xu mới kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Các đồng tiền được phát hành ngày 23/2 có giá 100 USD và giới hạn ở mức 1.000 bản.

Thi Hà