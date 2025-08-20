Tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD tái khởi động

TP HCMSau hơn 10 tháng ngưng vận hành thương mại, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tái khởi động khi giá dầu thô giảm, giúp cải thiện biên lợi nhuận.

Ngày 20/8, trong thông cáo báo chí Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cho biết trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều thách thức, việc tái khởi động toàn bộ tổ hợp là bước đi chủ động nắm bắt cơ hội.

Song song, doanh nghiệp triển khai dự án 500 triệu USD nhằm bổ sung khí ethane vào danh mục nguyên liệu naphtha và propane, hướng đến giảm hơn 30% chi phí vận hành, hạ phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Các hạng mục chính gồm nhập khẩu 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ; sử dụng 5 tàu chuyên chở sức chứa 50.000 tấn một tàu; xây dựng 2 bể chứa siêu lạnh, mỗi bể dung tích 55.000 tấn và nâng cấp cơ sở sản xuất để sử dụng tới 70% nguyên liệu ethane, đồng thời duy trì khả năng linh hoạt với naphtha và propane.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: LSP

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, cho biết thị trường hóa dầu nửa cuối năm còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh, song giá dầu thô giảm đã giúp cải thiện nhẹ biên lợi nhuận, tạo điều kiện để công ty tái khởi động tổ hợp và duy trì liên kết với khách hàng, chuỗi cung ứng.

Ông thêm rằng việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu với khí ethane là bước đi chiến lược, dự kiến tạo hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và đóng góp cho phát triển kinh tế tại xã Long Sơn. Hợp đồng cung cấp ethane dài hạn cũng được kỳ vọng thắt chặt quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, đặt tại xã Long Sơn, TP HCM là dự án trọng điểm của SCG Chemicals (SCGC), công ty thành viên tập đoàn SCG, Thái Lan. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, gồm nhà máy olefins công suất 1,35 triệu tấn một năm, ba nhà máy polyolefin tổng công suất 1,4 triệu tấn một năm cùng hệ thống bồn bể, cảng và tiện ích liên quan. Tổng vốn đầu tư được công bố hơn 5 tỷ USD.

Trường Hà