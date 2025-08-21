Mỹ tăng mua rau quả Việt

Sầu riêng kéo đà phục hồi, cùng với sức mua từ Mỹ tăng tới 67%, giúp kim ngạch rau quả 8 tháng đạt 4,6 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 8 ước đạt 759 triệu USD, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu năm, rau quả Việt xuất bán hơn 4,6 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... tăng mua nông sản Việt, tăng 14-67%. Trong đó, Mỹ nhập tới 316 triệu USD rau quả từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuối, ổi, thanh long, dừa tươi và các sản phẩm chế biến từ xoài, dừa... được người Mỹ ưa chuộng.

Vườn sầu riêng ở tỉnh Long An cũ. Ảnh: Hoàng Nam

Trong khi đó, rau quả sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan vẫn sụt giảm hai chữ số, ở mức 15-40%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết xuất khẩu rau quả đã phục hồi đáng kể khi kim ngạch 8 tháng gần như bắt kịp năm ngoái. "Động lực lớn nhất đến từ sầu riêng - mặt hàng hiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong xuất khẩu rau quả", ông nói.

Sầu riêng đang bước vào chính vụ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, vùng trồng lớn nhất cả nước. Nhờ đáp ứng tốt tiêu chuẩn từ Trung Quốc, xuất khẩu loại quả này cùng nhiều nông sản khác đã khởi sắc. Ông Đoàn Văn Vẹn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Thư Đăk Lăk, cho biết từ tháng 8 doanh nghiệp đã xuất khẩu trở lại sang Trung Quốc với thủ tục thông quan nhanh hơn trước. Các khâu kiểm định, đặc biệt về chỉ số vàng 0 và Cadimi, cũng thuận lợi hơn nhiều.

Với diễn biến này, giới chuyên môn kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt mốc năm ngoái, tức trên 7 tỷ USD.

Thi Hà