Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại

Mỗi kg sầu riêng Monthong loại A (2,7 hộc) được các xưởng làm hàng xuất khẩu thu mua với giá 80.000-90.000 đồng, tăng 15-20% so với tháng trước.

Từ đầu năm, giá sầu riêng liên tục đi xuống vì xuất khẩu gặp khó. Tuy nhiên, từ tháng 6, tình hình đã cải thiện khi Việt Nam siết chặt quy định kiểm soát và tăng cường khâu kiểm tra. Nhờ đó, hơn một tuần nay, giá sầu riêng đã bắt đầu nhích lên trở lại.

Khảo sát tại các vựa cho thấy, giá sầu riêng Monthong tại kho cũng đã tăng từ 70.000 đồng lên 80.000-90.000 đồng một kg. Với loại B (2,5 hộc), giá ở mức 70.000-75.000 đồng, cao hơn 20% so với tháng trước và nhỉnh hơn cùng kỳ năm ngoái. Riêng giống Ri 6 không biến động, giữ ở mức 40.000-42.000 đồng một kg (loại A), loại B 30.000-35.000 đồng và loại C 25.000-28.000 đồng.

Tại miền Tây, ông Mạnh Khương, thương lái ở Cần Thơ, cho biết sản lượng còn rất ít. Thay vì thu gom để xuất khẩu, tuần này ông chủ yếu bán cho thị trường nội địa. Điều này cho thấy nguồn cung từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gần như đã cạn sau khi kết thúc chính vụ.

Trong bối cảnh đó, nguồn hàng chủ yếu chuyển sang Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ông Thành, một thương lái tại Đăk Lăk, cho biết địa phương mới bước vào đầu vụ nên sản lượng thu hoạch còn hạn chế, chất lượng quả chưa đồng đều. "Mỗi ngày tôi chỉ gom được khoảng 1-2 tấn, trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng trở lại nên giá bị đẩy lên", ông nói.

Sầu riêng ở khu vực miền Tây sắp hết vụ thu hoạch. Ảnh: Mạnh Khương

Ở Đồng Nai, ông Hiếu, chủ kho thu mua lớn, cho biết ông đang gom hàng để xuất khẩu sang Đài Loan và Trung Quốc, với mức giá loại A cao nhất lên đến 95.000 đồng một kg. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ ở chỗ sản lượng ít, mà còn ở việc khó gom đủ số lượng đạt chuẩn để đáp ứng hợp đồng xuất khẩu, khiến chi phí logistics và lưu kho tăng cao.

Theo các thương lái, phải nửa tháng nữa, khi Đăk Lăk vào vụ rộ, giá cả mới có thể ổn định hơn, tuỳ theo nhu cầu thị trường.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đoàn Văn Vẹn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Thư Đăk Lăk, cho biết công ty đã nối lại xuất khẩu sang Trung Quốc sau hơn nửa năm khó khăn. Ông nhận định thủ tục thông quan, kiểm dịch đã nhanh và thuận lợi hơn. Trước đó, hồi tháng 1, doanh nghiệp của ông buộc phải quay đầu 10 container sầu riêng với tổng trọng lượng 170 tấn vì không thể thông quan tại cửa khẩu do quy định mới.

Thống kê cho thấy, ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng mỗi tháng chưa tới 100 triệu USD. Tháng 4 nhích lên trên 100 triệu USD, tháng 5 đạt 204 triệu USD. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu sầu riêng mới 387 triệu USD, giảm gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Sang tháng 6, kim ngạch tăng mạnh, đạt trên 300 triệu USD, riêng tháng 7 ước đạt 350-400 triệu USD. Như vậy, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng ước vượt mốc 1 tỷ USD.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), xuất khẩu sầu riêng đã cải thiện đáng kể, đặc biệt với mặt hàng đông lạnh. Từ nay đến cuối năm, hoạt động xuất khẩu sẽ bước vào cao điểm khi Tây Nguyên vào chính vụ. Cơ quan này đang phối hợp cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để hỗ trợ thúc đẩy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3015 về "Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm với quả sầu riêng tươi xuất khẩu". Đây là lần đầu tiên một loại quả có cơ chế kiểm soát riêng, từ trồng trọt đến xuất khẩu.

Thi Hà