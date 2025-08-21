Giá xăng vượt 20.000 đồng một lít

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 210 đồng, lên 20.090 đồng một lít. E5 RON 92 cũng thêm 110 đồng, ở mức 19.460 đồng.

Ngược lại, dầu diesel giảm 170 đồng, xuống 17.900 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 17.810 đồng một lít, mazut là 15.110 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.090 + 210 Xăng E5 RON 92 19.460 + 110 Dầu diesel 17.900 - 170 Dầu hoả 17.810 - 210 Dầu mazut 15.110 - 150

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL sẽ thí điểm bán xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Trong đó, Petrolimex thí điểm bán xăng này tại TP HCM, còn PVOIL triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng. Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

