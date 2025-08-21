Vàng miếng lại vượt 125 triệu đồng một lượng

Giá vàng miếng trong nước bán ra ở mức 125,4 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 21/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 124,4 - 125,4 triệu một lượng, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. PNJ, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng quốc doanh cũng nâng giá mặt hàng này lên mức tương tự. Chênh lệch giữa chiều mua và bán khoảng 1 triệu mỗi lượng.

Giá bán vàng miếng từng vượt 125 triệu đồng hôm 18/8, sau đó đi ngang, giảm trước khi bật tăng trở lại.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng giá thêm 600.000 đồng một lượng, niêm yết tại 117,3 - 119,8 triệu đồng một lượng. PNJ cùng DOJI báo loại vàng này ở 117,3 - 120,3 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu là 117,5 - 120,5 triệu mỗi lượng, cao hơn 200.000 đồng ở chiều mua và khoảng 200.000-700.000 đồng bán ra so với các thương hiệu khác.

Giá vàng trong nước tăng theo xu hướng trên thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch ngày 20/8, vàng thế giới giao ngay đắt thêm 33 USD một ounce lên 3.346 USD. Tuy nhiên, phiên sáng nay mặt hàng này giảm 6 USD, về 3.340 USD mỗi ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 106,9 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 18,5 triệu đồng so với trong nước.

Thị trường khởi sắc khi đồng đôla mất giá, khiến vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác. Dollar Index giảm 0,13% về 98,2 điểm.

Nhà đầu tư hiện chờ hội nghị thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming, ngày 21-23/8. Năm ngoái, Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu ám chỉ giảm lãi suất tại diễn đàn này. "Nếu ông Powell thể hiện quan điểm nới lỏng, giá vàng càng được hỗ trợ, vì không trả lãi. Kim loại quý sẽ phải vượt mốc 3.350 USD để quay về mốc 3.400 USD một ounce", ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường tại RJO Futures nhận định.

Dollar Index giảm, nhưng tỷ giá VND/USD trong nước lại tăng vọt. Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước là 25.273 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua.

Các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt nâng giá USD lên mức trần được phép, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 26.140 - 26.530 đồng. Còn tại BIDV, giá USD lên 26.211 - 26.536 đồng. Eximbank quanh mức 26.160 - 26.636 đồng.

Trọng Hiếu