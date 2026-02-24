Hoại tử xương đùi, người đàn ông phải thay khớp háng

TP HCMÔng Phượng, 49 tuổi, đau khớp háng lan đến thắt lưng, đầu gối, bác sĩ chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi, chỉ định thay khớp háng.

Kết quả chụp MRI tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 ghi nhận ông Phượng bị hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn muộn ở khớp háng trái, vỡ xương dưới sụn, làm xẹp chỏm xương đùi, gây đau nhiều và ảnh hưởng khả năng vận động. ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phẫu thuật thay khớp háng toàn phần là phương pháp điều trị phù hợp với người bệnh.

Bác sĩ chỉ định mổ bằng kỹ thuật SPAIRE ít xâm lấn, tiếp cận từ phía sau giúp bảo tồn nhóm cơ xoay ngoài, hạn chế tối đa tổn thương gân cơ và các mô mềm khác. Nhờ đó, người bệnh ít mất máu, ít đau, phục hồi sau mổ nhanh hơn và giảm đáng kể nguy cơ trật khớp sau này. Ông Phượng được thay khớp háng nhân tạo loại ceramic on ceramic, trong đó cả ổ cối và chỏm xương đùi đều làm bằng vật liệu sứ. Loại khớp này có tính tương thích sinh học cao, ít gây kích ứng, độ bền tốt, khả năng mài mòn thấp, tuổi thọ có thể trên 25 năm.

Bác sĩ Bảo (trái) phẫu thuật cho ông Phượng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ rạch một đường khoảng 6 cm ở mặt sau đùi trái, vén các cơ sang hai bên và tiếp cận khớp háng, loại bỏ xương, sụn và các thành phần đã bị tổn thương khác, thay khớp nhân tạo vào. Vén cơ thay cho cắt nhóm gân cơ xoay ngoài giúp giữ khớp háng của người bệnh không bị trật sau mổ.

Ngày đầu sau mổ, ông Phượng gần như không còn đau và có thể tập vật lý trị liệu, sức khỏe phục hồi tốt, xuất viện vào ngày tiếp theo.

Bác sĩ Bảo thăm hỏi người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bảo cho biết hoại tử chỏm xương đùi xảy ra do thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn đến hoại tử xương và sụn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mất khả năng đi lại, ảnh hưởng đến chức năng cột sống, gây biến dạng hình dáng cơ thể... Bệnh thường xảy ra ở nam giới và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác.

Hoại tử chỏm xương đùi không có triệu chứng rõ ràng giai đoạn đầu, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, bệnh đã chuyển nặng. Cơn đau trở nên rõ rệt, xuất hiện ở mặt trước vùng bẹn lan xuống đùi, đau nhiều hơn khi vận động, đứng lâu và giảm khi nghỉ ngơi, tầm vận động hạn chế, khó thực hiện các động tác xoay trong, xoay ngoài, dạng hoặc khép chân và gần như không thể ngồi xổm.

Lúc này, người bệnh có thể được phẫu thuật thay khớp háng. Hiện có nhiều kỹ thuật mổ hiện đại, ít xâm lấn giúp người bệnh nhanh chóng đi lại và xuất viện như đường mổ phía trước ngoài ABMS, đường mổ SuperPATH, Anterior Path, SPAIRE, đường mổ trước trực tiếp...

Phi Hồng