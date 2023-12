Giãn thực quản, người đàn ông khó ăn uống

TP HCMÔng Phương, 65 tuổi, thực quản giãn bất thường cản trở thức ăn xuống dạ dày, nuốt nghẹn, không thể ăn uống.

Triệu chứng nuốt nghẹn của ông Đặng Văn Phương, ngụ Bắc Ninh, xuất hiện khoảng ba năm trước, khiến khó ăn uống, đau tức ở vùng thượng vị, tức trên rốn. Hai tháng nay, ông nuốt nghẹn nặng, ợ hơi nhiều vào buổi tối, chỉ uống nước cháo và sữa cầm hơi nên sụt 5 kg (từ 53,5 kg còn 48,5 kg), suy nhược, mệt mỏi.

Gia đình đưa ông từ Bắc Ninh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp X-quang cho thấy thực quản giãn lớn 6,5 cm (đường kính thực quản bình thường 1,5 cm), ngoằn ngoèo, thuốc không xuống dạ dày sau nhiều phút.

Ngày 13/12, TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết đây là biểu hiện của bệnh co thắt tâm vị ở thực quản. Nguyên nhân do rối loạn chức năng vận động khiến cơ vòng thực quản không thể mở ra hoàn toàn để đẩy thức ăn xuống dạ dày, gây ứ đọng tại thực quản.

Ông Phương cần được can thiệp phẫu thuật sớm. Song ông từng được phẫu thuật điều trị bóc tách khối u xương hàm 14 năm trước dẫn đến biến chứng dính hàm, miệng không thể há to, chỉ mở được 2 cm.

Bác sĩ Minh Hùng tư vấn bệnh cho ông Phương. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Tiến sĩ Hùng cho biết người bệnh không thể há miệng to để đặt ống thở gây mê trong quá trình phẫu thuật, khiến quá trình điều trị khó khăn.

Bác sĩ Trung tâm Tai mũi họng và Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa, Tai mũi họng hội chuẩn quyết định mở khí quản đặt ống thở cho bệnh nhân, bác sĩ Ngoại tiêu hóa phẫu thuật nội soi qua ngả bụng bằng phương pháp Heller. Đây là phương pháp phẫu thuật cắt lớp cơ tâm vị thực quản, sau đó tạo van chống trào ngược cho người bệnh.

Bác sĩ Minh Hùng (giữa) cùng ê kíp thực hiện một ca phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Sau phẫu thuật một ngày, ông Phương có thể ăn cháo loãng, uống sữa, không còn triệu chứng nuốt nghẹn, xuất viện sau hai ngày. Người bệnh hết khó nuốt, ợ hơi sau 5 ngày, chuyển dần sang ăn uống bình thường.

Bác sĩ Minh Hùng cho biết hiện có nhiều phương pháp điều trị bệnh lý co thắt tâm vị. Tùy từng loại mà bác sĩ điều trị phù hợp như nong bóng hơi, phẫu thuật nội soi, hay nội soi qua ngả miệng. Một số trường hợp không thể can thiệp được sẽ điều trị nội khoa. Tuy nhiên, điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả như mong muốn. Phẫu thuật được đánh giá là giải pháp mang lại hiệu quả dài lâu, trên 90%.

Người có triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để được chẩn đoán và điều trị tích cực từ sớm. Điều trị sớm giúp phòng ngừa biến chứng về sau như suy dinh dưỡng do mắc nghẹn không ăn uống được, viêm loét thực quản do ứ đọng thức ăn, viêm phổi hít do nôn ọe, ung thư hóa ở vùng bị viêm mạn tính.

Quyên Phan