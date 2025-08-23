Điểm chuẩn 15 trường Y từ 17 đến 30

Điểm chuẩn năm 2025 của 15 trường Y trong cả nước từ 17 đến 30, cao nhất ở Học viện Quân y, còn phần lớn lấy điểm chuẩn thấp hơn so với năm ngoái.

Ngành Y khoa ở hầu hết trường lấy điểm chuẩn cao nhất, tuy nhiên có xu hướng giảm. Như tại trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, điểm chuẩn ngành này thấp hơn 1,6 so với năm ngoái, ở phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức giảm là 1 ở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ở trường Đại học Y Hà Nội hay Y Dược TP HCM, đầu vào ngành Y khoa cũng giảm nhưng mức thấp hơn, lần lượt là 0,14 và 0,46.

Giảm mạnh nhất là các ngành như Điều dưỡng, Y tế công cộng... Chẳng hạn, ngành Y tế công cộng của Đại học Y Dược TP HCM, điểm chuẩn từ 21,45 xét theo điểm thi tốt nghiệp năm ngoái, xuống còn 17 trong năm nay.

Điểm chuẩn 15 trường Y năm 2025 như sau:

Đại học Y Hà Nội: 17-28,7

Đại học Y Dược TP HCM: 17-27,3

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: 19-27,43

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM: 18-25,6

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 18-25,55

Học viện Quân y: 27,21-30

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: 21-24,25

Đại học Y tế công cộng: 18,3-23,5

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên: 18,3-26,15

Đại học Y Dược Thái Bình: 17-24,6

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương: 21-23,8

Đại học Y Dược Hải Phòng: 19,35-25,33

Đại học Y Dược Cần Thơ: 17-23,88

Trường Đại học Y Dược, Đại học Đà Nẵng: 16,5-23,23

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế: 17-25,17

Đến sáng 23/8, tất cả đại học đã công bố điểm chuẩn 2025.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc nếu thí sinh muốn theo học. Nhiều trường có thể thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: PNTU-DAF

Dương Tâm