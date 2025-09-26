Dấu hiệu cảnh báo bệnh hô hấp

Khó thở, đau ngực, ho mạn tính có thể do mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi.

Thở là quá trình sinh học tự nhiên để duy trì sự sống, cơ thể hít không khí vào phổi để hấp thụ oxy, thải ra CO2. Một số biểu hiện về cách thở báo hiệu các vấn đề sức khỏe phổi tiềm ẩn.

Thở khò khè

Thở khò khè là âm thanh bất thường, thường giống tiếng huýt sáo hoặc rít, do luồng không khí đi qua đường thở bị hẹp, tắc nghẽn hoặc chèn ép. Người bệnh hen suyễn hoặc mắc bệnh viêm mũi dị ứng thường thở khò khè. Điều trị các bệnh lý mắc phải giúp đường thở thông thoáng hơn.

Khó thở

Thông thường khó thở xuất hiện sau tập cardio nặng như chạy bộ cường độ cao hoặc leo cầu thang. Tuy nhiên, thường xuyên kiệt sức sau khi thực hiện các hoạt động thường ngày thì bạn nên đi khám. Người bệnh suy tim, tâm thất cứng hoặc yếu thường có biểu hiện tắc nghẽn đường thở. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc bệnh phổi kẽ, hen suyễn thường bị hạn chế luồng khí, khiến thở khó khăn. Bác sĩ siêu âm, làm những xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân.

Khó thở kèm đau ngực đột ngột

Một người đau ngực kèm khó thở có thể cảnh báo một số trạng khẩn cấp như tràn khí màng phổi. Không khí rò rỉ vào khoang màng phổi, làm xẹp một phần phổi, gây ra cơn đau nhói do viêm màng phổi kèm khó thở cấp tính. Người bệnh nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán bệnh.

Ho kéo dài, tức ngực

Ho là phản xạ tự nhiên giúp làm sạch đường thở, tống các chất kích thích như chất nhầy, bụi ra khỏi phổi. Ho thường bị bỏ qua, nhiều người nghĩ do cơ thể bị cảm lạnh nhẹ khi thời tiết thay đổi, mặc chưa đủ ấm. Song, cơn ho kéo dài, tức ngực có thể là biểu hiện của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tăng áp phổi kéo dài. Ho nhiều và dai dẳng làm tổn thương hệ hô hấp, các cơ quan trong cơ thể.

Ho kéo dài kèm các triệu chứng như đau ngực, khó thở, thở khò khè, gầy sút cân là dấu hiệu của ung thư phổi. Khi ho lâu không khỏi, tốt nhất bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân. Nếu do các bệnh lý cấp tính, thông thường như cảm lạnh, cúm, viêm họng..., người bệnh có thể điều trị tại nhà. Người mắc bệnh lý nguy hiểm hơn như hen suyễn, COPD, ung thư phổi... cần phải điều trị lâu dài theo phác đồ, tránh biến chứng.

Để nâng cao sức khỏe hô hấp, mỗi người có thể dành vài phút tập thở mỗi ngày. Thở mím môi, thở bằng cơ hoành giúp giảm khó thở, hỗ trợ lưu thông khí. Khi tập, hãy ngồi thẳng trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, thả lỏng vai và cổ.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)