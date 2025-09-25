6 dấu hiệu cảnh báo phổi lão hóa

Khó thở, ho dai dẳng do luồng không khí giảm, nồng độ oxy thấp là dấu hiệu cảnh báo phổi lão hóa, hệ miễn dịch suy giảm.

Tương tự các cơ quan khác của cơ thể, phổi cũng lão hóa. Có một số triệu chứng cho thấy phổi không hoạt động tốt như trước đây, giúp hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe để duy trì hệ hô hấp tốt.

Tiếng huýt sáo khi thở

Tiếng khò khè khi hít vào là tiếng rít the thé, một trong những dấu hiệu sớm của tổn thương phổi. Đường thở bị thu hẹp gây ra tiếng rít này vì chúng khiến không khí khó đi vào và ra khỏi phổi. Một người nhận thấy tình trạng này xảy ra thường xuyên thì nên đến bác sĩ khám để kiểm tra sức khỏe của cơ quan này.

Ho thường xuyên có đờm

Ho có đờm liên quan đến dị ứng hoặc nhiễm trùng. Nếu tình trạng này kéo dài có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thông thường, phổi sản xuất ra đờm để bảo vệ đường thở. Tuy nhiên, một số người bị ho ra đờm liên tục, điều đó có nghĩa là phổi không làm tốt việc loại bỏ các chất gây kích ứng. Đây là dấu hiệu lá phổi đang lão hóa, mắc bệnh lý.

Hụt hơi

Thở hổn hển sau tập thể dục cường độ cao là chuyện bình thường. Song, cảm giác thở hổn hển khi thực hiện các công việc hàng ngày có thể cảnh báo phổi tổn thương. Phổi bắt đầu mất tính đàn hồi theo thời gian và trở nên ít co giãn hơn, khiến cơ thể khó hấp thụ oxy. Bạn nên đến gặp bác sĩ để đánh giá sức khỏe phổi khi thấy cảm giác này xảy ra thường xuyên.

Leo cầu thang thấy mệt mỏi, hụt hơi có thể là dấu hiệu phổi lão hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Đôi khi không thể hít thở sâu

Một người cảm thấy thở hổn hển hoặc không thể hít thở sâu chứng tỏ phổi đang gặp vấn đề. Cảm giác này thường do dung tích phổi giảm. Hít thở sâu trở nên khó khăn khi các cơ xunh quanh phổi suy yếu, dẫn đến cảm giác khó chịu khi hít vào không đủ không khí.

Leo cầu thang mệt mỏi

Bạn thấy leo cầu thang mệt mỏi hơn trước có lẽ phổi đang lão hóa. Khi chức năng phổi suy giảm, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để thực hiện các hoạt động thể chất. Đây chính là nguyên nhân khiến một người cảm thấy yếu ớt, mệt mỏi khi làm những việc mà trước đây cảm thấy đơn giản.

Cảm giác tức ngực

Đau hoặc tức ngực cũng có thể là dấu hiệu của bệnh phổi. Cảm giác hơi tức ngực khi gắng sức có thể do phổi mất đi sức mạnh, độ đàn hồi. Điều này xảy ra do áp lực gia tăng lên các cơ ngực do phổi không thể hít thở không khí dễ dàng như trước.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)