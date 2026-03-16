Có nên tự mua bút tiêm giảm cân để dùng không?

Các loại bút tiêm giảm cân được rao bán nhiều trên mạng xã hộ, tôi có thể tự mua và sử dụng tại nhà không? Bút tiêm này có giúp giảm mỡ nhanh mà không cần ăn kiêng hoặc tập luyện? (Mỹ Anh, TP HCM)

Trả lời:

Các loại bút tiêm giảm cân được quảng cáo trên mạng thực chất là thuốc dùng trong điều trị một số bệnh lý chuyển hóa. Một số thuốc trong nhóm này có cơ chế làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no và giảm thèm ăn. Tuy nhiên, đây là thuốc kê đơn và chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, không nên dùng tùy tiện.

Tự ý sử dụng các loại bút tiêm giảm cân mua qua mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trường hợp thuốc giả, không rõ nguồn gốc, thành phần có thể gây tác dụng không mong muốn như buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, hạ đường huyết hoặc các vấn đề chuyển hóa khác nếu dùng sai đối tượng hoặc sai liều lượng.

Nhân viên y tế tư vấn sử dụng bút tiêm giảm cân cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sử dụng thuốc khi chưa kiểm tra, không rõ tình trạng sức khỏe cụ thể có thể dẫn đến tiêm sai chỉ định, sai cách sử dụng, dùng liều không phù hợp. Trong một số trường hợp, thuốc không mang lại hiệu quả giảm cân như kỳ vọng mà ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Bạn không nên tự ý sử dụng các loại bút tiêm giảm cân theo quảng cáo hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Để giảm cân an toàn, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa nội tiết để được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và kiểm soát lối sống.

BS.CKI Trần Thị Huyền Trang

Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội