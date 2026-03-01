6 yếu tố quyết định kết quả giảm cân

Các yếu tố di truyền, nội tiết tố, quá trình trao đổi chất của cơ thể, lối sống, ảnh hưởng trực tiếp và có thể làm chậm quá trình giảm cân.

Di truyền học

Gene có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của quá trình kiểm soát cân nặng, bao gồm tốc độ trao đổi chất, cảm giác thèm ăn và khả năng tạo cảm giác no sau khi ăn. Một số rối loạn di truyền như hội chứng Prader-Willi có thể gây tăng cảm giác đói và xu hướng ăn quá mức, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, những trường hợp này không phổ biến.

Hormone

Dao động hormone có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, tốc độ trao đổi chất và phân bố mỡ trong cơ thể. Ví dụ, sự suy giảm estrogen trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có liên quan đến tăng tích mỡ vùng bụng, dù tăng cân ở giai đoạn này thường do nhiều yếu tố kết hợp.

Cortisol còn gọi là hormone căng thẳng, tăng cao kéo dài có thể thúc đẩy tích trữ mỡ. Ghrelin là hormone kích thích cảm giác đói, trong khi leptin giúp tạo cảm giác no sau ăn. Sự mất cân bằng giữa các hormone này có thể ảnh hưởng đến cân nặng. Insulin do tuyến tụy sản xuất, có vai trò điều hòa đường huyết. Khi cơ thể rơi vào tình trạng đề kháng insulin, nguy cơ tích trữ mỡ có thể tăng lên.

Chuyển hóa

Trao đổi chất là quá trình cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Tốc độ chuyển hóa cơ bản thường giảm dần theo tuổi, đặc biệt khi khối lượng cơ bắp suy giảm, từ đó khiến kiểm soát cân nặng khó khăn hơn. Nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến quá trình này, bao gồm mức độ hoạt động thể chất, khối lượng cơ và tỷ lệ mỡ trong cơ thể.

Các yếu tố lối sống

Lối sống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Thói quen ít vận động, ngồi lâu cùng chế độ ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào. Bên cạnh đó, tiêu thụ nhiều rượu bia hoặc đồ uống chứa đường, thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hormone điều hòa cảm giác đói - no, từ đó làm tăng nguy cơ tăng cân.

Thói quen ăn uống mỗi ngày ảnh hưởng đến cân nặng. Ảnh: Bùi Thủy

Sức khỏe tinh thần

Sức khỏe tinh thần có thể ảnh hưởng đến cân nặng theo nhiều cách. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến ăn uống theo cảm xúc, đồng thời làm rối loạn giấc ngủ và thay đổi hormone điều hòa đói - no.

Trầm cảm hoặc mệt mỏi có thể làm giảm động lực vận động và tham gia các hoạt động thường ngày. Một số thay đổi sinh hóa trong cơ thể, chẳng hạn biến động serotonin, có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, đặc biệt là thực phẩm giàu carbohydrate.

Bệnh lý

Tăng cân là tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc điều trị tâm thần, điều trị tiểu đường, động kinh. Ngoài ra, một số bệnh lý có thể khiến giảm cân khó khăn như hội chứng Cushing, suy tim, suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém), bệnh thận, hội chứng buồng trứng đa nang, ngưng thở khi ngủ.

Anh Chi (Theo Very Well Health)