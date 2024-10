5 nguyên tắc giảm cân không gây kiệt sức

Không bỏ bữa, tăng cường chất xơ, chất đạm, đặt mục tiêu giảm cân phù hợp, tuân thủ tư vấn của bác sĩ giúp người thừa cân tránh bị kiệt sức.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người muốn giảm cân cần giảm lượng calo dư thừa nạp vào cơ thể nhưng không nên quá đột ngột vì sẽ gây mệt mỏi. Kết hợp điều chỉnh chế độ sinh hoạt, tập luyện phù hợp, khoa học theo tư vấn của bác sĩ để đạt hiệu quả.

Không bỏ bữa: Thừa cân, béo phì thường do dung nạp năng lượng quá mức so với nhu cầu của cơ thể trong thời gian dài. Nguyên tắc giảm cân là kiểm soát năng lượng ở mức vừa đủ hoặc thấp hơn mức tiêu thụ, thông qua giảm khẩu phần, chọn thực phẩm ít calo. Tuy nhiên, giảm năng lượng không đồng nghĩa với bỏ bữa hay nhịn ăn. Bởi cách này có thể làm cơ thể mệt mỏi do không thích nghi kịp với lượng năng lượng sụt giảm.

Tăng cường chất xơ và protein, hạn chế tinh bột: Rau xanh, củ quả ít calo, cung cấp chất xơ, tăng cảm giác no lâu hơn. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Trong khi đó, chất đạm (protein) từ thịt trắng, trứng, đậu, các loại hạt giúp duy trì cảm giác no và giảm thèm ăn. Đạm cũng là dưỡng chất quan trọng để duy trì cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất khi giảm cân.

Người giảm cân cần hạn chế tinh bột. Ưu tiên chọn các loại tinh bột có chỉ số đường huyết thấp như ngũ cốc nguyên cám, lúa mạch, gạo lứt để duy trì năng lượng mà không làm tăng đột biến đường huyết.

Giảm cân từ từ: Giảm cân quá nhanh làm cơ thể thích nghi không kịp, mệt mỏi, kiệt sức. Lúc này da khô, chảy xệ do cơ thể thiếu chất béo cần thiết. Axit béo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da mịn màng, giúp hấp thu dinh dưỡng. Người đang giảm cân nên chọn chất béo tốt từ cá, hạt và dầu ô liu.

Uống đủ nước mỗi ngày: Uống khoảng hai lít mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất, bù đắp lượng nước mất đi do vận động. Nước duy trì hoạt động của cơ thể, hỗ trợ thải độc, tránh mất nước, làm giảm cảm giác đói.

Kết hợp tập luyện khoa học: Tập luyện giúp đốt cháy calo, cải thiện sức khỏe tổng thể. Người đang giảm cân nên chọn bài tập hoặc môn thể thao phù hợp với sức khỏe như đi bộ, bơi lội, yoga và duy trì cường độ hợp lý. Tránh tập luyện quá sức, có thể áp dụng cách tập luyện tăng dần thời gian, cường độ để đạt hiệu quả lâu dài.

Người thừa cân hoặc béo phì nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn các cách giảm cân an toàn. Bác sĩ có thể sử dụng các công nghệ như đo thành phần cơ thể bằng máy InBody 770 và xét nghiệm vi chất để xác định cơ thể đang thiếu, thừa dưỡng chất nào. Từ đó, bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cụ thể, dùng thuốc đặc hiệu để người bệnh giảm cân an toàn.

Bình An