Bị viêm khớp vảy nến tránh ăn uống gì?

Cắt giảm đường và đồ chế biến sẵn có thể giảm tần suất bùng phát viêm khớp vảy nến.

Viêm khớp vảy nến là loại viêm khớp xảy ra ở một số người bệnh vảy nến, gây viêm và đau ở các khớp chính trên cơ thể. Khi các cơn viêm khớp bùng phát, triệu chứng bệnh trở nên nặng hơn.

Không chế độ ăn uống nào có thể chữa khỏi bệnh vảy nến. Song, việc điều chỉnh dinh dưỡng kết hợp với các phương pháp điều trị y tế có thể làm giảm triệu chứng. Người bệnh nên ghi chép lại thói quen ăn uống và triệu chứng giúp xác định những thực phẩm nên tránh.

Giảm đường bổ sung

Theo Tổ chức Viêm khớp Mỹ, lượng đường bổ sung quá mức có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Đường cũng chứa nhiều calo nên góp phần gây tăng cân, thêm áp lực lên các khớp bị đau.

Khi thèm ăn đồ ngọt, thay vì bánh nướng, bánh kẹo đóng gói hoặc đồ uống chứa chất tạo ngọt, người bệnh hãy cân nhắc quả mọng và các loại quả khác giàu chất chống oxy hóa như dâu tây, việt quất, mâm xôi đỏ, dưa hấu, nho, xoài.

Rau củ như cà rốt, bí, khoai lang, rau bina, bông cải xanh... cũng cung cấp chất chống oxy hóa. Ăn nhiều rau củ màu sắc và bổ dưỡng này có thể tăng lượng chất chống oxy hóa và giảm viêm, từ đó giảm tần suất bùng phát viêm khớp.

Giảm thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Một số nghiên cứu cho thấy thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan đến tình trạng viêm, làm tăng các triệu chứng viêm khớp. Người bệnh nên chọn các loại thịt nạc như cá và gia cầm. Một khẩu phần ăn khoảng bằng lòng bàn tay.

Hãy cân nhắc chế độ ăn thực vật với nhiều rau quả tươi. Có thể đáp ứng nhu cầu protein bằng cách ăn nhiều loại ngũ cốc, đậu, hạt. Một lựa chọn khác là chế độ ăn Địa Trung Hải với tác dụng chống viêm, giúp giảm các đợt bùng phát.

Người bệnh viêm khớp vảy nến nên hạn chế ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Kiểm soát chất béo

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể dẫn đến tăng cân và gây thêm áp lực lên các khớp. Chất béo bão hòa có trong thịt, bơ, phô mai, dầu dừa... Chúng cũng có thể làm tăng mức cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim. Tổ chức Viêm khớp khuyến cáo nên kiểm soát mức cholesterol vì người bị viêm khớp có nguy cơ mắc các bệnh về tim cao hơn.

Một loại chất béo khác là chất béo chuyển hóa đã được chứng minh là làm tăng các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Loại chất béo có trong dầu thực vật hydro hóa một phần, thường được sử dụng làm nguyên liệu trong các loại bánh nướng, đồ ăn nhẹ đóng gói và thực phẩm chế biến khác để kéo dài thời hạn sử dụng. Do đó, người bệnh nên hạn chế tiêu thụ.

Chất béo không bão hòa là lựa chọn lành mạnh hơn nhờ đặc tính chống viêm. Chúng có trong dầu ô liu, dầu hạt nho, dầu bơ, dầu óc chó.

Thử chế độ ăn không gluten

Nghiên cứu cho thấy người bị viêm khớp vảy nến có nhiều khả năng mắc bệnh Celiac. Chế độ ăn không gluten có lợi cho những người nhạy cảm với gluten. Để xem việc bỏ gluten có ảnh hưởng đến tình trạng viêm khớp vảy nến, người bệnh có thể kiêng gluten hoàn toàn trong ít nhất 3 tháng. Điều này có nghĩa là tránh thực phẩm chứa lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, cùng tất cả sản phẩm có nguồn gốc từ chúng.

Sau 3 tháng đầu, nếu chưa nhận thấy bất kỳ lợi ích rõ rệt nào, hãy thử bổ sung gluten trở lại. Bạn lưu ý xem có bị ngứa và đau khớp nhiều hơn trong 3-4 ngày tiếp theo hay không. Nếu không, chế độ ăn này không phải là cách hỗ trợ giảm tình trạng bệnh và có thể bổ sung gluten trở lại chế độ ăn của mình.

Nếu dự định thay đổi chế độ ăn uống, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt nếu đang dùng thuốc để kiểm soát tình trạng viêm và cứng khớp. Bên cạnh điều chỉnh chế độ ăn uống, người bệnh cũng nên điều chỉnh tư thế để giảm áp lực lên các khớp, thực hiện vài động tác giãn cơ và bài tập đơn giản hàng ngày giúp ngăn ngừa cứng tay. Tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần.

Anh Ngọc (Theo Healthline)